「臺灣政府」要求百名警力維安 警神回請保全！

2017-01-10 12:40

〔記者黃良傑／高雄報導〕網路流傳1張署名「臺灣政府國安局」的文函，指1月12日臺灣政府將召開全民大會，要求高市警局支援100名警力維護安全，警局保安科今證實接到此函文，認定不符合調派、支援條件。

函文署名「臺灣政府國安局」，內文下方蓋局長蔡慶隆，受文者為高雄市政府警察局，有網友KUSO留言「警政署長也可以買嗎？」也有人懷疑是詐騙或惡作劇，記者特地向市警局保安科查證，確認警方日前收到這張「民間」來文。

函中打印「為治安維護，函請貴局派維安人員100名前往支援臺灣政府全民大會活動」，文中強調本次大會已邀請中華民國蔡總統英文、美國在台協會處長、日臺交流協會、各縣市首長、各政黨、團體等賢達人士參與，並強調活動是依據聯合國憲章、舊金山和平條約及美國臺灣關係之規定辦理。

市警局表示，保安科受理維安人員調派、支援申請，有一定的條件與程序，民間或社團會議，若有需要安全維護，可自聘保全或請餐廳支援工作人員，至於署名「臺灣政府國安局」，警方確定並非現行官方組織，為維護高市整體治安，並適度調節員警休息，該活動將不派任何一名警力前往。