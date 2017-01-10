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「愛的小手」活活打死2歲童 碩士男判7年6月

2017-01-10  12:38

〔記者黃建華／高雄報導〕擁有碩士學歷、從事網拍工作的高姓男子，兩年前受託幫女性友人照顧未滿2歲的幼童，僅因不滿黃童哭鬧，竟以「愛的小手」把黃童打到渾身是傷，直到黃童倒地抽筋，才緊急撥打119送醫，但還是傷重不治，高男事後雖與黃童母親達成賠償420萬元和解，但高雄地院仍將他以傷害兒童致死罪判處有期徒刑7年6月，可上訴。

判決指出，家住高雄市三民區的高姓男子受一名女性友人委託，自民國103年7月2日起，全日24小時照顧當時未滿2歲的黃童。

沒想到，高男在103年7月8日上午10時許，因黃童哭鬧不休致一時情緒失控，明知黃童當時為未滿2歲之幼兒，頭部發育未完全，竟持掌形塑料長條狀拍子（俗稱「愛的小手」）任意揮打黃童頭部及身體各處，致黃童受有頭左後枕顳部、左、右胸部與左大腿、左上背部等多處瘀傷。

直到同日下午，黃童傷重倒地抽搐，高男始撥打119緊急送醫，但到院已呈昏迷狀態，延至翌（9）日5時23分許急救無效，因硬腦膜下腔出血、蜘蛛網膜下腔出血及腦挫傷，引發神經性休克死亡。

高男在檢方偵查、法院審理時雖坦承有用「愛的小手」拍打黃童，都否認虐打致死，辯稱「愛的小手」與黃童頭部傷勢無關，並指黃童疑似自己跌倒受傷，但法醫解剖認定黃童的傷與「愛的小手」吻合。

高雄地院一審合議庭認為，高男雖與死者母親達成賠償420萬元和解，但仍依傷害兒童致死罪判他7年6月，以示警懲。

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  • 高姓男子以「愛的小手」把黃童打到傷重不治，高雄地院將他以傷害兒童致死罪判處有期徒刑7年6月，可上訴。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    高姓男子以「愛的小手」把黃童打到傷重不治，高雄地院將他以傷害兒童致死罪判處有期徒刑7年6月，可上訴。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

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