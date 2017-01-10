單車私設座椅載人 男童腿卡進車輪

2017-01-10 12:36

〔記者余衡／新北報導〕5歲蘇姓男童昨天下午由母親騎乘單車接送，行經新北市土城區金城路土城看守所旁邊圍牆時，疑因男童雙腿擺動，在座椅上的他右腿卡進前輪與車架中，瞬間翻車，母子2人雙雙倒地，蘇童痛哭哀號「好痛！」蘇母嚇壞立即向119報案。

消防人員獲報趕抵，一面安撫驚慌的蘇童及蘇母，一面用油壓剪破壞單車輪圈鋼條，迅速協助蘇童脫困，所幸蘇童穿著涼鞋多一層保護，僅擦傷流血送醫後已無大礙。