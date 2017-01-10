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砍死女友不賠被害家屬 狠男判13年定讞

2017-01-10  12:32

〔記者項程鎮／台北報導〕嘉義男子簡天啟不滿曾姓同居女友另結新歡，還向他要4000元花用，用斧頭砍死曾女再持水果刀朝腹部自戕，不願與被害人家屬和解，理由竟是和解後，被害人家屬會拿不到犯罪被害人補償金，最高法院認為他心態可議，但考量被害人子女替簡男求情，維持台南高分院見解，依殺人罪判處13年徒刑確定。

判決指出，去年3月4日晚間，62歲簡男不滿53歲曾女又向他要錢，簡男先拿斧頭圓鈍面朝曾女頭部猛擊，再拿水果刀猛刺曾女腹部，造成曾女頭部挫裂傷15處，右腹部傷口深入體內12公分達胃部，左腹部傷口8公分達肋骨，曾男再持刀自戕，簡男兒子回家後，發現兩人倒臥血泊，送醫後曾女仍不治。

庭訊時，簡男承認殺害曾女；二審認為，簡男不顧兩人同居10多年情份，竟殘忍殺害曾女，至今未與被害人家屬和解，但考量法院審理期間，曾女的子女替簡男求情，認為他對家人有恩，且曾女常向他要錢都沒還，判處簡男13年徒刑，上訴後被最高法院駁回。

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  • 簡男不滿曾姓同居女友另結新歡，還向他要4000元花用，用斧頭砍死曾女再持水果刀朝腹部自戕，最高法院維持台南高分院見解，依殺人罪判處13年徒刑確定。（資料照）

    簡男不滿曾姓同居女友另結新歡，還向他要4000元花用，用斧頭砍死曾女再持水果刀朝腹部自戕，最高法院維持台南高分院見解，依殺人罪判處13年徒刑確定。（資料照）

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