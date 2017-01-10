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聯結車剎車不及 5輛汽機車如保齡球被撞倒

事故現場一片狼藉。（民眾提供）

2017-01-10  12:23

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣斗六市大學路、鎮南路口今天上午發生聯結車疑剎車不及，撞及前方停等紅綠燈小貨車、重型機車，造成3輛重機、1輛小貨車及1輛計程車受損，4人受傷送醫，幸均無大礙，肇事原因調查中。

目擊者指出，車禍發生於上午9時40分許，一輛載運貨櫃聯結車沿大學路由東向西行駛，行經上述路口，疑因剎車不及，撞到前方小貨車，整輛小貨車越過分隔島，停在對向車道，連結車又向前撞及3輛重機，重機又往前撞到1輛計程車。

目擊者說，車禍當時一陣混亂，現場事故車零件散落一地，讓人怵目驚心，許多民眾趕緊幫忙員警將傷者送醫。

警方指出，聯結車由56歲劉姓司機駕駛，並未酒駕，現場也有剎車痕跡，4名傷者送醫後均無大礙，至於肇事原因仍在調查中。

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  • 重型機車車頭嚴重毀損。（記者林國賢攝）

    重型機車車頭嚴重毀損。（記者林國賢攝）

  • 小貨車被撞越過分隔島，停在對向車道。（記者林國賢攝）

    小貨車被撞越過分隔島，停在對向車道。（記者林國賢攝）

  • 肇事聯結車車頭也因撞擊出現損毀。（記者林國賢攝）

    肇事聯結車車頭也因撞擊出現損毀。（記者林國賢攝）

  • 重機被撞後又往前撞到計程車。（民眾提供）

    重機被撞後又往前撞到計程車。（民眾提供）

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