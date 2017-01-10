聯結車剎車不及 5輛汽機車如保齡球被撞倒

事故現場一片狼藉。（民眾提供）

2017-01-10 12:23

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣斗六市大學路、鎮南路口今天上午發生聯結車疑剎車不及，撞及前方停等紅綠燈小貨車、重型機車，造成3輛重機、1輛小貨車及1輛計程車受損，4人受傷送醫，幸均無大礙，肇事原因調查中。

目擊者指出，車禍發生於上午9時40分許，一輛載運貨櫃聯結車沿大學路由東向西行駛，行經上述路口，疑因剎車不及，撞到前方小貨車，整輛小貨車越過分隔島，停在對向車道，連結車又向前撞及3輛重機，重機又往前撞到1輛計程車。

目擊者說，車禍當時一陣混亂，現場事故車零件散落一地，讓人怵目驚心，許多民眾趕緊幫忙員警將傷者送醫。

警方指出，聯結車由56歲劉姓司機駕駛，並未酒駕，現場也有剎車痕跡，4名傷者送醫後均無大礙，至於肇事原因仍在調查中。