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馬教唆洩密查關鍵電話 黃世銘與秘書隔離對質

2017-01-10  12:32

〔記者張文川／台北報導〕立委柯建銘自訴控告前總統馬英九，在「九月政爭」時，教唆前檢察總長黃世銘向他和前行政院長江宜樺洩密案，台北地院今日再次開庭審理，傳喚黃世銘、時任馬隨行秘書林有振作證，釐清2013年9月1日凌晨0時許的一通關鍵電話，馬指示林打電話給黃，約黃中午再次赴官邸詳細報告案情的對話內容，為防串證，林、黃將隔離訊問，隔空對質。

2013年8月31日晚間，特偵組約談訊問前高檢署檢察官林秀濤、陳正芬，黃世銘尚未偵結，就主動聯絡總統官邸求見總統，黃當晚赴官邸報告王金平疑涉為柯建銘案關說高檢署不上訴，並交付「專案報告一」給馬；黃離開官邸後，馬英九即通知時任行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強到官邸商討。

江、羅離開後，馬於9月1日凌晨0時5分，指示隨行秘書林有振致電黃世銘，約黃於同日中午再赴官邸報告案情，並共進午餐；當日中午黃世銘依約前往二度報告，並交付有未來偵查計畫的「專案報告二」書面資料。

這通午夜的關鍵電話，究竟是林有振直接向黃轉達馬的指示，還是接通後由馬、黃直接對口，而電話中馬交代黃要再補充哪些資料，是否包括通聯紀錄、監聽譯文、偵辦計畫等，即成為馬是否涉教唆黃洩密的關鍵核心。

去年11月此案開庭時，馬的辯護律師主張，林有振致電黃世銘，馬並沒有和黃通話，不知道林怎麼向黃說的，此部分應由柯建銘負舉證責任。

柯建銘的律師根據黃世銘洩密案的二審判決內文指出，馬同年10月3日在北檢的證詞中，說他看了「專案報告一」後，還有些疑問，包括有哪些人的監聽譯文？哪些人只有通聯紀錄沒有監聽？於是請黃1日中午再次到官邸向他說明；柯律認為，馬英九臨訟推翻先前自己的證詞，試圖模糊焦點。

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  • 前總統馬英九被控教唆洩密案，台北地院今日再次開庭審理，傳喚黃世銘（見圖）、時任馬隨行秘書林有振對質，為防串證，並將隔離詢問。（資料照，記者劉信德攝）

    前總統馬英九被控教唆洩密案，台北地院今日再次開庭審理，傳喚黃世銘（見圖）、時任馬隨行秘書林有振對質，為防串證，並將隔離詢問。（資料照，記者劉信德攝）

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