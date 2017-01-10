馬教唆洩密查關鍵電話 黃世銘與秘書隔離對質
2017-01-10 12:32
〔記者張文川／台北報導〕立委柯建銘自訴控告前總統馬英九，在「九月政爭」時，教唆前檢察總長黃世銘向他和前行政院長江宜樺洩密案，台北地院今日再次開庭審理，傳喚黃世銘、時任馬隨行秘書林有振作證，釐清2013年9月1日凌晨0時許的一通關鍵電話，馬指示林打電話給黃，約黃中午再次赴官邸詳細報告案情的對話內容，為防串證，林、黃將隔離訊問，隔空對質。
2013年8月31日晚間，特偵組約談訊問前高檢署檢察官林秀濤、陳正芬，黃世銘尚未偵結，就主動聯絡總統官邸求見總統，黃當晚赴官邸報告王金平疑涉為柯建銘案關說高檢署不上訴，並交付「專案報告一」給馬；黃離開官邸後，馬英九即通知時任行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強到官邸商討。
江、羅離開後，馬於9月1日凌晨0時5分，指示隨行秘書林有振致電黃世銘，約黃於同日中午再赴官邸報告案情，並共進午餐；當日中午黃世銘依約前往二度報告，並交付有未來偵查計畫的「專案報告二」書面資料。
這通午夜的關鍵電話，究竟是林有振直接向黃轉達馬的指示，還是接通後由馬、黃直接對口，而電話中馬交代黃要再補充哪些資料，是否包括通聯紀錄、監聽譯文、偵辦計畫等，即成為馬是否涉教唆黃洩密的關鍵核心。
去年11月此案開庭時，馬的辯護律師主張，林有振致電黃世銘，馬並沒有和黃通話，不知道林怎麼向黃說的，此部分應由柯建銘負舉證責任。
柯建銘的律師根據黃世銘洩密案的二審判決內文指出，馬同年10月3日在北檢的證詞中，說他看了「專案報告一」後，還有些疑問，包括有哪些人的監聽譯文？哪些人只有通聯紀錄沒有監聽？於是請黃1日中午再次到官邸向他說明；柯律認為，馬英九臨訟推翻先前自己的證詞，試圖模糊焦點。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 海倫清桃夫被疑學歷造假 但碩士論文曝光...
- 年休323天還領走百萬退休金？女校長澄清：是月領5萬
- 《醫師說法》 遭火吻 停躺滾保命
- 跆拳冠軍警察 一腳踹倒飛逃毒蟲
- 柯建銘自訴告馬英九 北院、北檢審查偵辦中
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 應對遼寧艦 傳台「航母殺手」飛彈將作戰測評
- 一例一休爭議解套 傳英全允訂「彈性工時」配套
- 儘管國際局勢變動 蔡英文：台宏相互扶持不變
- 遭老婆嫌變胖 性格男星：一巴掌呼下去
- 鹽灘地建太陽光電 嘉義布袋7月搶先開發
- 日韓客愛台北 偏鄉民宿未受惠
- 《中英對照讀新聞》Chickens exhibit Machiavellian tendencies, scientists discover －科學家發現，雞呈現權謀傾向
- 張榮豐批張憲義︰叛國就是叛國
- 春節國5客運》大台北往返宜縣 增班增上車點
- 吳敦義哭了 徐世榮：不在乎人民的哭又有何意義？
- 反年金改革退休女校長 被踢爆稱病年休323天
- 中壢人行步道開挖 意外發現鉛管
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Wu pledges just governance if elected
- NBA》甜瓜本季第三次遭驅逐 尼克不敵鵜鶘
- 勞方要求轉換金22億 興航：若有就不必解散
- 淡水今晨低溫13.6度 週五還有冷氣團來襲！
- 詹啟賢傳參選黨主席？ 洪秀柱：是個人才為何不行
- 離婚後首站同陣線！布裘達成「這項」協議
- 降低iPhone組裝成本 鴻夏傳在河南設OLED廠
- 22藍委相挺 吳敦義展黨內實力
- 「格鬥不算是藝術」 梅姨的言論讓格鬥界怒了！
- 牛耳春樂季 辛辛那提大眾領銜開幕
- 巴西監獄暴動 1週3起死傷逾百
- 慈濟發起全球勸素連署 推「111世界蔬醒日」
- 《驚聲尖叫》本尊 海馬翼管螺
- 警墜谷殉職50年 宜縣修復紀念碑悼念
- 兆豐金去年EPS1.65元
- 猛獅開訓搞「水陸兩棲」 新秀扮皮卡丘
- 密友爆料 希拉蕊不再參選公職
- 為利長照推動 衛福部長：規劃成立長照署或司
- 日月潭船票削價競爭 全票300網路賣90
- 張念慈借錢變行賄 金主尹衍樑卻沒事
- 一例一休後門診縮減 衛福部長：民眾需時間習慣
- 花蓮縣定古蹟檢察長宿舍整修 開工
- 台南工業區垃圾危機 民代質疑廢棄物無處去
- 足球》五人制足球皇帝 巴西名將法爾考獲傑出生涯獎
- 蔡英文離開宏都拉斯 未來雙方將多方合作
- 打造防恐安全城 竹市簽智慧安全計畫
- 密藏珍饈！罕見「工作魚」烏魚子小而美味
- 《桃園大廟旁》75歲金城糕餅店15日熄燈 顧客嘆可惜
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：馬教唆洩密查關鍵電話 黃世銘與秘書隔離對質
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分