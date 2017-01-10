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查菜蟲》韓國瑜下午出庭？ 北檢：不予回應

2017-01-10  12:06

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署查緝「菜蟲」囤積商品、哄抬物價一案，另接獲檢舉，指台北農產運銷公司只要逢年過節，就會以高價向董事採購水果禮盒，來送給員工和公關餽贈之用，為釐清其中是否涉及不法，上週五發動搜索、約談行動，檢方訊後依涉犯背信罪，諭令北農常務董事陳益宗10萬元交保；外傳北檢今天下午將約談上次未到的北農總經理韓國瑜出庭，對此，北檢表示偵查不公開，不予回應。

據悉，韓國瑜上週五之所以未到庭，是因人在南部與農民座談，他接受媒體採訪時表示，他不了解北檢約談誰、帶走哪些證物，仍一頭霧水，在不了解狀況下，不敢評論任何事情，但這2個半月以來，他及北農都是誠實面對任何事情，相當坦蕩，因此要求所有員工面對檢調時，只有「誠實」兩字。

本月6日，北檢指揮調查局、刑事局搜索北農及韓國瑜辦公室等12處，並約談9人到案，其中陳益宗與北農採購科長林根本，以及另名將水果賣給北農的陳姓董事為被告，其餘6人為證人，檢方訊後諭令陳益宗10萬元交保，林根本限制住居後請回，另7人獲請回。

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  • 台北農產運銷公司總經理韓國瑜。（資料照，記者黃建豪攝）

    台北農產運銷公司總經理韓國瑜。（資料照，記者黃建豪攝）

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