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公車與紅牌重機對撞 男騎士命危送醫

2017-01-10  12:04

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市一輛公車今早9點10分，行經新興區左轉林森路時，與對向紅牌重型機車擦撞，造成馬姓重機騎士重傷，一度失去心跳，被緊急送往醫院搶救中，目前仍傳出命危，家屬心急如焚。

警方趕至現場處理車禍，丈量肇事地點並調閱路口監視器，正在釐清肇事責任。

初步了解，2車相撞當時都是綠燈，馬姓重機騎士（27歲）於七賢路上直行，由鄺姓司機駕駛的公車則行駛於七賢路對向，疑於左轉林森路路口時與直行紅片重機擦撞。

消防局表示，馬姓男騎士一度沒有心跳，在救護車上立即施以心肺復甦術急救，送醫開刀搶救中，警方表示男騎士命危，醫院正搶救中，至於公車乘客已交由另一輛公車接駁，正對肇事司機進行偵訊。

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  • 高市一輛公車與紅牌重機車對撞，男騎士命危送醫搶救。（記者黃良傑翻攝）

    高市一輛公車與紅牌重機車對撞，男騎士命危送醫搶救。（記者黃良傑翻攝）

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