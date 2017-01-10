小三嬌喊「那根刺得我好痛」 法官查無通姦事證判無罪

2017-01-10 11:42

〔記者林嘉東／基隆報導〕「你那根刺得我好痛，害我想尿尿！」已婚陳姓男子開車載盧女遊山玩水，2人在車上鹹濕對話，雙雙被基隆地檢署依妨害家庭罪起訴；法院審理時，「那一根」由「針」變成「剪刀」，受傷地點也兜不攏。法院最後以無2人具體通姦事證，判盧女無罪。

判決指出，40多歲的陳姓男子與妻子結褵10餘年，陳覬覦與妻子共事10餘年的盧姓女同事，背著妻子與盧女交往。

去年2月間，陳妻發現先生手機簡訊有曖昧訊息後，私下採證，在車上行車記錄器內，發現先生外遇事證，怒告2人通姦、相姦罪。

檢方勘驗錄音光碟發現，盧女嬌嗔：「你那根刺得我好痛，害我好想尿尿！」陳辯稱，當時是因為盧女受傷的腳踝長出膿包，好心拿針刺破膿包，並未在車上搞車震。檢方認定，2人關係匪淺，不像普通朋友，將2人依妨害家庭罪嫌起訴。

法院審理時，陳妻對先生撤回告訴。盧女則改稱，她當左腳膝蓋長了1 個很大的膿包，陳用小剪刀去刺，要把膿挑出來，她說的「那一根」是指小剪刀等語。法院最後以檢方無法提出2人具體通姦事證，判盧女無罪。