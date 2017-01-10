自撞地下道分隔島 嘉市消防員送醫

2017-01-10 11:38

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市第一消防分隊消防員35歲張耿彰，今天上午近10點下班駕車行經博愛路世賢地下道時，不知何故自撞中央分隔島，由於衝擊力道大，造成張員受傷一度昏迷，經送醫搶救，目前生命跡象穩定，警方初步調查，張員無酒駕情形，肇事原因待調查。

第一消防分隊長楊友仁說，同仁勤一休一，張員今早8點下班離開部隊無異狀，也未上深夜勤，事發後已趕到醫院了解狀況。