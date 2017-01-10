網買陳綺貞簽名照被要求先付款 買家憤寫「白痴」挨告

2017-01-10 11:37

〔記者溫于德／台北報導〕創作才女陳綺貞被歌迷暱稱為「陳老師」，曾發行多張專輯、單曲以及散文等，包括歌曲「還是會寂寞」、「太聰明」與「旅行的意義」等，均為歌迷喜歡，現在卻有網路買、賣家因陳的作品上法庭興訟！

台北地院指，張男是露天拍賣網站的賣家，準備賣出陳綺貞的親筆簽名散文、單曲等；但歌迷黃男下標後卻因網路信用評價不佳，被要求先付款再寄送，他不滿，遂先後在該賣場「收件人姓名欄位」填上「你白癡」、「給賣家的話」欄位則填「讓你賣不成」、「給賣家的評價」則留言「詐騙」等。賣家自覺被辱，隨後提告求償7萬台幣。

黃男出庭雖承認確實留言「讓你賣不成」、「詐騙」等，但強調，目的是為提醒陳綺貞的歌迷勿受騙上當；另就「你白癡」部分，他則否認留言；黃自認沒錯、不須賠償。

法院審案則是根據「欄位是否屬公開」進行認定。法官表示，「收件人姓名欄位」、「給賣家的話」均屬不公開欄位，難以認定告訴人名譽受損，未准許請求；但「給賣家的評價」屬公開欄位，因此「詐騙」一詞確實損及告訴人名譽，在考量雙方身分、地位、經濟狀況以及精神受損程度後，判被告應賠7000元，仍可上訴。