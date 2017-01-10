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商標寫「原裝正品」？ 警一查店家3C配件嚨係假...

2017-01-10  11:17

〔記者鄭景議／台北報導〕北市松山分局的員警接獲線報，昨（9）日下午持搜索票前往位於中正區及大安區的某家連鎖手機修配店，查獲大批iPhone假配件，包括液晶螢幕、面板、電池、傳輸線、充電頭、說明書、包裝盒等，一應俱全，造假手法十分專業，甚至備妥寫著「原裝正品」的雷射標籤，幾可亂真，讓消費者難以辨識，警方也將業者依違反商標法移送台北地檢署偵辦。

警方表示，該名27歲的林姓店主，在中正區及大安區各有一間手機修配店，平日遇到顧客需要送修手機、更換零配件時，就向顧客推薦店內現貨以牟利，因仿冒配件成本較低，林嫌以此壓低售價，招攬客戶；警方請專業鑑定人員一起到達現場，一一鑑定店內的零配件，發現該店的零配件從較早的iPhone4，到現在最新的iPhone7，各代的iPad等，全部都有，且皆為仿冒品。

據了解，該批仿冒品從中國大量批貨來台，該店一日的營業額可達10數萬；鑑定人員也提醒民眾，仿冒品除了造成侵權外，還有潛在的安全問題，例如充電器在低壓和高壓路線之間的絕緣不足，或間隔太小，都容易造成危險，消費者要購買蘋果的配件，最好還是前往品牌直營或授權的店家購買，以免權益受損。

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  • 警方查獲大批仿冒iPhone零配件，這些仿冒品都是從中國批貨。（記者鄭景議攝）

    警方查獲大批仿冒iPhone零配件，這些仿冒品都是從中國批貨。（記者鄭景議攝）

  • 雷射標籤寫著原裝正品。（記者鄭景議攝）

    雷射標籤寫著原裝正品。（記者鄭景議攝）

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相關關鍵字： 仿冒 侵權 蘋果（Apple）
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