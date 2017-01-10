歇業車行裝5監視器太惹眼！警破流動賭場

歇業商行正面設有3支監視器。（記者張瑞楨翻攝）

2017-01-10 11:08

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警方今天（10日）凌晨2時許，在北屯區文心路四段一家歇業的汽車商行，查獲一處流動的天九牌職業賭場，令警方感到「此地無銀三百兩」的是，該商行四周裝了5支監視器，說明了此處大有疑問，警方逮捕賭場人員4人與賭客13人，分別依賭博罪與違反社會秩序維護法裁罰。

台中市警局刑事警察大隊偵三隊、偵八隊，以及五分局偵查隊組成的專案小組，接獲北屯區文心路四段可能有流動賭場，昨天（9日）深夜勘查時發現，文心路四段與綏遠路的路口，有可疑人車出沒，更顯眼的是一處賣車的商行，雖已歇業，但建築物外面、門口與周圍設有5支監視器，另有兩名男子把風。

警方於今天凌晨2時許攻堅，先逮捕制服在外把風的賴姓男子（24歲）與鄭姓男子（25歲），再查獲2樓由李姓男子（45歲）與林姓男子（44歲）主持，俗稱「黑子仔」的天九牌職業賭場。

警方於李嫌身上查扣抽頭金2萬5800元，賭資14萬300元與帳冊1本等證物，在場賭客13人共查扣賭資26萬3600元，全案依涉嫌賭博罪移送李嫌等4人，另依違反社會秩序維護法裁罰賭客13人。