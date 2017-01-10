| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
林明昇：興航加碼資遣費、年終 每人多領9萬 要求部長出面 興航工會佔領勞動部1樓大廳 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 社會

歇業車行裝5監視器太惹眼！警破流動賭場

歇業商行正面設有3支監視器。（記者張瑞楨翻攝）

2017-01-10  11:08

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警方今天（10日）凌晨2時許，在北屯區文心路四段一家歇業的汽車商行，查獲一處流動的天九牌職業賭場，令警方感到「此地無銀三百兩」的是，該商行四周裝了5支監視器，說明了此處大有疑問，警方逮捕賭場人員4人與賭客13人，分別依賭博罪與違反社會秩序維護法裁罰。

台中市警局刑事警察大隊偵三隊、偵八隊，以及五分局偵查隊組成的專案小組，接獲北屯區文心路四段可能有流動賭場，昨天（9日）深夜勘查時發現，文心路四段與綏遠路的路口，有可疑人車出沒，更顯眼的是一處賣車的商行，雖已歇業，但建築物外面、門口與周圍設有5支監視器，另有兩名男子把風。

警方於今天凌晨2時許攻堅，先逮捕制服在外把風的賴姓男子（24歲）與鄭姓男子（25歲），再查獲2樓由李姓男子（45歲）與林姓男子（44歲）主持，俗稱「黑子仔」的天九牌職業賭場。

警方於李嫌身上查扣抽頭金2萬5800元，賭資14萬300元與帳冊1本等證物，在場賭客13人共查扣賭資26萬3600元，全案依涉嫌賭博罪移送李嫌等4人，另依違反社會秩序維護法裁罰賭客13人。

廣告
  • 門口也裝設監視器。（記者張瑞楨翻攝）

    門口也裝設監視器。（記者張瑞楨翻攝）

  • 警方查獲的螢幕。（記者張瑞楨翻攝）

    警方查獲的螢幕。（記者張瑞楨翻攝）

  • 警方查獲的天九牌賭場。（記者張瑞楨翻攝）

    警方查獲的天九牌賭場。（記者張瑞楨翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 天九牌賭場 流動賭場 監視器 賭場
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：歇業車行裝5監視器太惹眼！警破流動賭場


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.