2017-01-10 11:06

〔記者黃欣柏、項程鎮／綜合報導〕刑法應否增設妨害司法罪章，法界意見不一，曾任法官的律師鄧敏雄認為，現行法條確實無法解決某些實務上的狀況，贊成增設新法來解決，但律師胡原龍持保留意見，認恐是疊床架屋。

鄧敏雄指出，司法機關扣押被告財產，一方面作為未來沒收之用，一方面也是保全被害者後續求償權利，如果不課以刑事責任，恐怕沒有嚇阻效果，增設「違反扣押命令罪」確實也是目前應盡快著手的方向。

鄧敏雄以證人受騷擾為例，有時未必達到恐嚇罪或強暴脅迫的程度，但卻已足以影響證人的陳述，進而左右審判的結果，導致有罪者變無罪、無罪者變有罪，這對司法公正性有極嚴重的影響，有其可罰性，適合獨立出來課以刑責。

不過，曾任檢察官的律師胡原龍持保留意見，他認為，初步看來新法與現行法條有重疊情形，若具體條文無法明確定義構成要件，恐是疊床架屋，例如「藐視法庭罪」可用「個人資料保護法」來處理，縱有部分情況未被規範到，只要修正原適用法條即可。