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縱火燒妻！男子被逮：不原諒曾打斷他牙齒的「小王」

2017-01-10  10:53

〔記者林嘉東／基隆報導〕男子陳清輝懷疑妻子偷人，昨約妻子李麗真談判離婚，因妻子一句話：「趕快辦一辦，大家都輕鬆」，讓他怒火中燒，將600CC汽油淋在妻子頭上後縱火，警方案發後10小時逮到他，他竟冷靜回：「還好你們早到我，不然我要吞農藥自殺」警訊後，將他依殺人未遂罪移送法辦。

警方調查，53歲的陳清輝與小他8歲的妻子李麗真婚後育有13歲兒子。

陳婚後在基隆市中船路賣麵，因經營不善收起來後，賣過檳榔，近年靠送冰塊養家；陳妻則在小吃店賣吃的，2人的經濟狀況不佳。

陳近年懷疑妻子在外偷人，質問過妻子，2人為此經常起口角，決定離婚結束這段婚姻，相約昨天至信義戶政事務所辦離婚。

陳反悔跑到陳妻住處，約妻子在外談判；陳見妻子後，陳妻開口：「趕快辦一辦，大家都輕鬆」 引發陳不滿，拿出預藏裝在保特瓶約600CC的汽油澆淋在陳妻頭上，再以打火機引燃火勢。

陳妻頭、與上肢被火祝融，目前仍在醫院加護病房急救尚未脫離險境。

案發後，基隆市警二分局信六路派出所長劉文浩掌握陳常出沒地點，昨晚8點半正義路30巷一間廟宇找到他。

陳見警前來，還好你們找到我，不然我就要吞農藥自殺，警方訊後將他依殺人未遂罪嫌移送法辦。

陳被移送時面對記者追問，淡淡說他很後悔縱火燒妻，但絕不會原諒曾打斷他2根牙齒的「小王」。

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  • 陳清輝坦承縱火燒妻，但對於自己犯行相當後悔，想去看看妻子，但不會原諒打斷過他牙齒的「小王」（記者林嘉東攝）

    陳清輝坦承縱火燒妻，但對於自己犯行相當後悔，想去看看妻子，但不會原諒打斷過他牙齒的「小王」（記者林嘉東攝）

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標題：縱火燒妻！男子被逮：不原諒曾打斷他牙齒的「小王」


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