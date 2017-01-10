年休323天還領走百萬退休金？女校長澄清：是月領5萬
2017-01-10 11:06
退休國中校長徐慧芯遭爆料一年請假323天，還照領高額退休金。（資料照，記者黃美珠攝）
〔即時新聞／綜合報導〕經常在年金改革抗議現場以下跪等激動方式表達訴求的新竹縣退休國中校長徐慧芯，遭人爆料在去年退休前一年因病連同其他事由，休假長達323天，卻照領近8萬元月薪，去年6月滿50歲申請退休，又再領一筆百萬元退休金。對此，徐慧芯向媒體指出，她沒有領到百萬元退休金，只有月領5萬多元。
根據《蘋果日報》報導，徐慧芯對於爆料喊冤指出，2015年6月她在新竹縣關西鎮富光國中，自覺健康不佳而申請隔年退休，之後調到新竹縣新埔鎮照門國中，上班沒幾天就跌倒，使得剛動完手術的髖關節又受傷，因為無法正常上班而申請延長病假，接著在2016年8月獲准退休。至於參與年金改革抗議，都是退休後才開始，此外她也沒有領到百萬退休金，是月領5萬餘元。
徐慧芯不只請假狀況惹議，去年一篇在網路上瘋傳的「退休女校長單挑女總統」文章，據傳就是她的臉書貼文，文中寫著，「如果妳把總統薪水及總統以後的禮遇都捐出來，我就捐出我所有退休金，說到做到！我敢，妳敢嗎？」當時不少公教人士認為是「鐵血直言」，但也有網友評論說，「其實反對改革的，有很多都是因會影響自己的福利而反對…簡單來說，自私罷了。」
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