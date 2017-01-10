桃園山林火警延燒10小時 3公頃林地受損

龜山大棟山發生山林火警。（消防局提供）

2017-01-10 10:38

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園龜山區大棟山大青坑一帶，昨天晚間6點27分發生山林火警，桃園、新北兩地消防趕往救援，由於地點偏僻難以靠近，加上山區水源不足，消防人員今晨5點17分將火撲滅，火勢延燒10小時，造成3公頃林地毀損，起火原因仍待調查。

消防人員表示，起火地點消防車無法抵達，只能先行保護附近房舍避免受波及，由於山區水源不足、風勢強勁，火勢迅速延燒，消防隊員漏夜灌救，直到今天清晨5點17分撲滅，沒有人員傷亡。

火勢延燒10小時，造成3公頃林地毀損。（消防局提供）