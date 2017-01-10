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運將好心借錢 她卻找鎖匠開鎖偷錢

2017-01-10  10:37

〔記者楊政郡／台中報導〕有強盜及竊盜前科的林姓女子（44歲），105年3月乘坐施姓司機的計程車，兩人在車上相談甚歡，林女開口借款5千元，施男慷慨解囊還帶林女回住處取款，且當著林女的面從床鋪下抽屜拿出現金，而錢財露白！當晚林女就找鎖匠來開門，竊取床鋪下抽屜內8萬元，施男報警調閱監視器，林女坦承有請鎖匠開門進入，但否認行竊，檢察官依加重竊盜罪起訴。

起訴書指出，林女坦承有請鎖匠開門，施男房間內是她無誤，但矢口否認有偷錢，辯稱她104年間有2個月常搭施男計程車因而認識，當天是施男邀她性交易，完事後到施男住處取款5千元，後來發現鑰匙留在施男住處，以手機連繫施男，取得施男同意後請鎖匠開鎖進入，她沒有偷錢。

可是施男否認與林女性交易，也否認同意林女自行請鎖匠開門，且被告供稱的開鎖時間也與監視器呈現的時間不符。

施男供稱最不應該，就是當天戴林女返回住處，讓她看到放錢的位置，而發現遭竊後立即調閱監視器，就看到林女在屋內的身影，認定是林女所為。

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  • 有強盜及竊盜前科的林姓女子坦承有請鎖匠開門進入施姓計程車司機的的家。示意圖，與新聞無關。（資料照，記者林嘉東攝）

    有強盜及竊盜前科的林姓女子坦承有請鎖匠開門進入施姓計程車司機的的家。示意圖，與新聞無關。（資料照，記者林嘉東攝）

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