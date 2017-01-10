運將好心借錢 她卻找鎖匠開鎖偷錢

2017-01-10 10:37

〔記者楊政郡／台中報導〕有強盜及竊盜前科的林姓女子（44歲），105年3月乘坐施姓司機的計程車，兩人在車上相談甚歡，林女開口借款5千元，施男慷慨解囊還帶林女回住處取款，且當著林女的面從床鋪下抽屜拿出現金，而錢財露白！當晚林女就找鎖匠來開門，竊取床鋪下抽屜內8萬元，施男報警調閱監視器，林女坦承有請鎖匠開門進入，但否認行竊，檢察官依加重竊盜罪起訴。

起訴書指出，林女坦承有請鎖匠開門，施男房間內是她無誤，但矢口否認有偷錢，辯稱她104年間有2個月常搭施男計程車因而認識，當天是施男邀她性交易，完事後到施男住處取款5千元，後來發現鑰匙留在施男住處，以手機連繫施男，取得施男同意後請鎖匠開鎖進入，她沒有偷錢。

可是施男否認與林女性交易，也否認同意林女自行請鎖匠開門，且被告供稱的開鎖時間也與監視器呈現的時間不符。

施男供稱最不應該，就是當天戴林女返回住處，讓她看到放錢的位置，而發現遭竊後立即調閱監視器，就看到林女在屋內的身影，認定是林女所為。