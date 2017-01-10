要求部長出面 興航工會佔領勞動部1樓大廳

復興航空企業工會今天上午突襲勞動部。（圖擷取自復興航空企業工會臉書）

2017-01-10 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕復興航空企業工會今天上午突襲勞動部、佔領勞動部一樓大廳；他們要求勞動部部長郭芳煜出面解決爭議，並要求復興航空董事長林明昇答應大解法方案。

林明昇上午舉行記者會，宣布興航員工除了已發放的法定勞基法資遣費，及優於勞基法的方案，也將加發1萬元年終獎金；不過，復興航空企業工會表示，不接受林明昇今日提出給員工1萬元方案（工會訴求是1.5個月+工會會員每人10萬），要求勞動部長郭芳煜立即出面解決。