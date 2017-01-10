| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
林明昇：興航加碼資遣費、年終 每人多領9萬 要求部長出面 興航工會佔領勞動部1樓大廳 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 社會

李妍憬與小黃運將互毆 雙方均傷害罪嫌起訴

藝人李妍憬。（資料照，記者陳逸寬攝）

2017-01-10  10:15

〔記者謝君臨／台北報導〕藝人李妍憬去年10月底與劉姓友人搭計程車，與小黃運將賀業輝爆發肢體衝突，雙方互控傷害，皆被依現行犯移送台北地檢署，當天內勤檢察官複訊後，將李妍憬請回，賀業輝則被限制住居後請回；全案今調查偵結，李、賀被依傷害罪起訴，至於妨害名譽等其餘部分則不起訴。

檢警調查，案發後，李妍憬曾提出當時她以手機自拍的畫面為證，控訴運將賀業輝打她；李的經紀人則指出，當時是因為李妍憬要求司機先繞去其它地方，司機不願意才引發衝突。

賀業輝則指出，事發原因是有酒意的李妍憬和劉姓友人上車後，李女一直罵三字經，雙方才起口角，他的駕駛座椅背遭李女踹踢，他才停車理論，下車後被李女和其女友人聯手攻擊，李女還用馬靴攻擊他的頭部，他左手臂也被抓傷。

去年10月31日，李妍憬透過臉書感謝粉絲關心，其PO文引來賀業輝女兒的留言，質疑李妍憬上臉書「討拍」；後來有PTT鄉民找出賀業輝女兒的照片，不少網友讚嘆賀女是1名正妹，還搶認賀業輝為「岳父」，賀業輝因此被網友戲稱為「全民岳父」。

廣告
  • 計程車司機賀業輝。（資料照，記者張凱翔攝）

    計程車司機賀業輝。（資料照，記者張凱翔攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 傷害 李妍憬
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：李妍憬與小黃運將互毆 雙方均傷害罪嫌起訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.