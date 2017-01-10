李妍憬與小黃運將互毆 雙方均傷害罪嫌起訴

藝人李妍憬。（資料照，記者陳逸寬攝）

2017-01-10 10:15

〔記者謝君臨／台北報導〕藝人李妍憬去年10月底與劉姓友人搭計程車，與小黃運將賀業輝爆發肢體衝突，雙方互控傷害，皆被依現行犯移送台北地檢署，當天內勤檢察官複訊後，將李妍憬請回，賀業輝則被限制住居後請回；全案今調查偵結，李、賀被依傷害罪起訴，至於妨害名譽等其餘部分則不起訴。

檢警調查，案發後，李妍憬曾提出當時她以手機自拍的畫面為證，控訴運將賀業輝打她；李的經紀人則指出，當時是因為李妍憬要求司機先繞去其它地方，司機不願意才引發衝突。

賀業輝則指出，事發原因是有酒意的李妍憬和劉姓友人上車後，李女一直罵三字經，雙方才起口角，他的駕駛座椅背遭李女踹踢，他才停車理論，下車後被李女和其女友人聯手攻擊，李女還用馬靴攻擊他的頭部，他左手臂也被抓傷。

去年10月31日，李妍憬透過臉書感謝粉絲關心，其PO文引來賀業輝女兒的留言，質疑李妍憬上臉書「討拍」；後來有PTT鄉民找出賀業輝女兒的照片，不少網友讚嘆賀女是1名正妹，還搶認賀業輝為「岳父」，賀業輝因此被網友戲稱為「全民岳父」。