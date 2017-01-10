目擊警匪追逐 民眾拍紀錄片、指揮交通
2017-01-10 08:05
台中警方追到並壓制嫌犯。（李姓民眾提供）
［記者陳鳳麗／南投報導］台中市北屯區街頭昨日傍晚出現警匪追逐驚險場面，剛好行經路口的李姓南投縣民，擔心下班時間車流多，警匪恐被車子撞到，停下指揮交通，直到嫌犯被上銬拖至路邊，她才過馬路拍下影片做記錄，後來在自己的臉書PO文，趣稱「幫警察指揮交通，是閒閒圍觀者應盡的國民義務」。
家住南投縣草屯鎮的李姓民眾，昨日傍晚在台中市北屯區的安順東五街上，正要過馬路，就有人狂奔過來，隨即兩名制服警察追上，將狂奔者壓制在馬路中央，男子則不斷掙扎，試圖掙脫。
當時車子很多，情況危急，李姓民眾當下決定站在路口，請汽機車避開路中央的警匪，等警方把該男子上銬後並將其拉到路邊，感覺自己任務完成，才到對向車道拍了幾秒影片。
李姓民眾說，當時有路人說被警察追的男子是搶劫嫌犯，警方壓制嫌犯的地方，是個轉彎路口，警察為了抓人不顧自身安全，自己直覺應該幫他們指揮交通，讓3人不會被撞到，這是像自己這種閒閒的圍觀者應盡的國民義務。
李姓民眾也說，警匪追逐和在路中央壓制的情景並未拍下，怕他們尷尬，況且自己也沒有想PO至臉書社團，後來回想這一幕，深深覺得警察真的是很危險的職業，大家應對他們多一點體恤和感謝。
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