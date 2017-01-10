公立醫師非公務員 收回扣一億免沒收？
〔記者王錦義／花蓮報導〕前衛生署台東醫院精神科主任陳明哲（後改名陳仁文，已歿）任內涉嫌詐領健保費，還透過父母親、友人等擔任白手套收取藥商回扣，9年多來收取1億1千多萬元遭起訴求刑30年，一審以貪污罪判19年，二審改以健保詐財判7年；更一審前夕陳男病逝，其父母遭貪污共犯判4年10月、4年徒刑，1億1千多萬元宣告追繳沒收；但更二審宣判出現逆轉，由於法官認陳不具公務員身分，其父母因而被判無罪，昔日查扣的4000多萬及27條重達1公斤的黃金可能因此要發還被告，但花蓮高分檢對此已提出上訴，是否沒收仍未定。
台東地檢署96年間起訴指出，陳明哲被檢舉造假看診紀錄，詐領健保費，並以藥事委員身分，利用精神科專業醫師身分建議採購藥品，透過父母親、哥哥的女性友人等白手套，向藥商收每顆藥價2到7.1成的回扣，從87至96年間不法所得高達1億多元；檢警當時在陳明哲和親友家中搜出疑似貪污所得現金4355萬元，及27條每條1公斤的黃金（以當時金價估約價值1894萬多元；現值則估達3320萬）合計6000多萬元被查扣，起訴遭求處30年重刑。
台東地院99年一審判決，陳明哲貪污罪部分判處應執行19年徒刑，陳的父母也依共同犯判處9年、8年徒刑；但101年花蓮高分院二審認為，依新修正的貪污治罪條例，陳明哲並非貪污治罪條例或刑法上的公務員，因此僅就詐領健保部份改依詐欺取財罪判處7年，陳及其父母親貪污部份改判無罪；陳不服再上訴，103年更一審宣判前夕陳因病過世，由於被告死亡，法官判決不受理，不過陳又被法官認定具公務員身分，因此其父母親被依貪污共犯判4年10月、4年徒刑，且不法所得1億1千萬多元宣告連帶追繳沒收。
陳明哲的父母親不服上訴，去年11月間花蓮高分院更二審宣判，法官認為署東醫院雖隸屬衛福部，但非國家所屬機關，而是公立醫療機構；陳明哲任職於署東醫院的醫師，日常提供的醫療服務，亦非公權力之行使，因此難認係刑法上的「身分公務員」且他僅是藥事委員，不是採購藥品的承辦、監辦採購人員，並非參與採購藥品的「授權公務員」且藥事委員會採合議制，經委員會通過的藥品也可經過院長駁回，陳明哲與會或審議，並無直接、實質影響藥品採購之權限或表現。
法官認為，陳明哲向藥商收取回扣固然損及醫界聲譽，但此僅為醫師醫德的非議；陳明哲並非公務員，協助陳從藥商處收受現金的父母親，難因與陳明哲有共犯關係以貪污治罪條例之罪相繩，因此判處無罪；而收受的現金並非貪污罪不法所得，自不得宣告沒收，但法官認為可依照刑法第40條，法律上原因未能追訴犯罪行為人之犯罪或判決有罪者，自得由檢察官另行聲請單獨宣告沒收。
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