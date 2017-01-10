翁啟惠採技轉紅線？ 專家：一連串錯誤造成
［記者吳柏緯／台北報導］前中研院院長翁啟惠因貪汙罪被起訴，技轉過程是否逾越紅線再度引起關注。中興大學研發長洪慧芝認為，翁啟惠最大的問題在於對與法規的認知不足、加上原本中研院的相關規範就是有一些漏洞。專利律師陳宜誠則認為沒有揭露和廠商的關係是非常大的錯誤，加上後續說法反覆不清，進而造成今天的結果。
洪慧芝指出，或許站在翁啟惠的立場認為這些研發成果是屬於自己的，當然有權處分、技轉，然而他輕忽了自己身為中研院院長的影響力，而且從他進入中研院任職後，這些研究成果已經有部分公共財的成分在其中，因此技轉時應該更加謹慎。陳宜誠也認為，中研院的研究成果實際上是國家資金投資的成果，並非專屬於一人。作為研究人員應該要適度回饋，而非全拿。
陳宜誠進一步說明，技轉之初沒有積極執行利益迴避與落實防弊措施，加上翁啟惠沒有在事前接露與廠商的關係，事後又說法反覆，而且翁啟惠雖強調浩鼎股票是用自己的錢買的，但在本案中的對價關係很容易建立，成為檢方起訴的依據。
除了個人的行為外，對於台灣與美國的法律認知不同，也可能是造成這次事件的原因之一。洪慧芝表示，翁啟惠過去曾長期在美國研究，對於美國的法規可能更加熟悉與認同，因此不覺得在浩鼎案中的作為有什麼不妥，然而如過套進台灣的法律，就發現其實經不起檢視。
浩鼎案能否成為一個借鏡，成為修改先關技轉法規與填補漏洞的契機？北科大專利技轉中心主任江雅綺說明，包含中研院在內，不少的學研機構都已經有訂定技轉相關規範，但是若仍抱持著便宜行事的態度、沒有嚴格遵守與落實，那有再多法都沒有用。
洪慧芝則認為，美國的技轉法規很成熟且嚴謹，適合台灣借鏡。他認為美國法規雖然看似非常開放，例如允許教授開公司，但是實際上對於每個人的身分與義務還是有嚴格的限制，屬於開放中有所限制；台灣則恰恰相反，屬於限制中有所開放，因此存在不少漏洞。不過她也強調，如果要參考，就應該全面性，而非選擇性，不然學的四不像，對於建立制度並沒有幫助。
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