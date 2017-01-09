| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 社會

北投市場水果攤商毆打騎士 網友呼籲抵制

王姓騎士被水果行攤商當街痛毆。（記者鄭景議翻攝）

2017-01-09  23:44

〔記者鄭景議／台北報導〕8日一名機車騎士載著妻小行經北投市場，遇到「粗魯人」水果商佔據狹窄道路，騎士用手機蒐證，竟遭水果行老闆帶著員工當著騎士小孩的面當街毆打，騎士被打到腦震盪、下唇出血且渾身擦傷，囂張行徑讓網友十分氣憤，有網友表示這邊顧攤的水果商的員工都是「8加9」，更有網友指出，該區的水果行早惡名在外，2年前就被稱「街霸水果行」而上新聞，2年過去了竟又有水果行當街毆人，懷疑那一區的水果行是否都是惡霸？

有網友在「我是北投人」臉書專頁指出，與「粗魯人」同一個街口的水果行2年前就因長期將水果貨架、空籃及雜物等大肆擺在騎樓及馬路邊，嚴重影響交通，遭民眾檢舉投訴，被以「街霸水果行」為名上了新聞，想不到2年過去，竟又有水果行員工當街毆打路人，十分過分。

有許多網友紛紛指出，這些水果行員工根本就是「8加9」，希望警方能主動前往了解，更有網友要大家以行動抵制該區水果商，只要有違規的攤商就拒買，才能遏止不肖攤商。

廣告
  • 有網友在「我是北投人」臉書專頁指出，與「粗魯人」同一個街口的水果行2年前就因長期將水果貨架、空籃及雜物等大肆擺在騎樓及馬路邊，嚴重影響交通，遭民眾檢舉投訴（圖截自臉書專業「我是北投人」）

    有網友在「我是北投人」臉書專頁指出，與「粗魯人」同一個街口的水果行2年前就因長期將水果貨架、空籃及雜物等大肆擺在騎樓及馬路邊，嚴重影響交通，遭民眾檢舉投訴（圖截自臉書專業「我是北投人」）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北投 北投又見 毆打 水果攤商 騎士
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鳳梨雞球
收藏✤咖哩料理50道
糖心蛋怎麼做？
煮一杯完美熱巧克力
轉寄

標題：北投市場水果攤商毆打騎士 網友呼籲抵制


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.