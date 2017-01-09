北投市場水果攤商毆打騎士 網友呼籲抵制

王姓騎士被水果行攤商當街痛毆。（記者鄭景議翻攝）

2017-01-09 23:44

〔記者鄭景議／台北報導〕8日一名機車騎士載著妻小行經北投市場，遇到「粗魯人」水果商佔據狹窄道路，騎士用手機蒐證，竟遭水果行老闆帶著員工當著騎士小孩的面當街毆打，騎士被打到腦震盪、下唇出血且渾身擦傷，囂張行徑讓網友十分氣憤，有網友表示這邊顧攤的水果商的員工都是「8加9」，更有網友指出，該區的水果行早惡名在外，2年前就被稱「街霸水果行」而上新聞，2年過去了竟又有水果行當街毆人，懷疑那一區的水果行是否都是惡霸？

有網友在「我是北投人」臉書專頁指出，與「粗魯人」同一個街口的水果行2年前就因長期將水果貨架、空籃及雜物等大肆擺在騎樓及馬路邊，嚴重影響交通，遭民眾檢舉投訴，被以「街霸水果行」為名上了新聞，想不到2年過去，竟又有水果行員工當街毆打路人，十分過分。

有許多網友紛紛指出，這些水果行員工根本就是「8加9」，希望警方能主動前往了解，更有網友要大家以行動抵制該區水果商，只要有違規的攤商就拒買，才能遏止不肖攤商。