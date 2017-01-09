嘉義魚市場員工猝死 曾勇抗歹徒

2017-01-09 23:35

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義魚市場一名45歲余姓事務士，8日凌晨被母親發現倒在房內猝死，家屬曾跟警方透露，余某猝死前天中午，曾疑因工作、升遷不順遂，在房間內摔東西發洩情緒，隨後就在房內未出來，檢警相驗，死因為心肌梗塞，家屬無異議；嘉義魚市場總經理鄭如意說，余某已升遷到最高階，且每天工時正常，最近還可能加薪，推論猝死與升遷應無關係。

鄭如意表示，去年余員考績甲等還獲嘉獎，而十幾年前，魚市場當時還在博愛路舊址，因市場還設有超市，歹徒覬覦超市收銀機金錢，有天持槍闖入，開了3槍，當時就是余員值班，他聽到槍聲還不害怕，放聲質問「是誰？」然後上前追趕，幸好巡邏警員趕抵及時制止，魚市場並無人員受傷跟損失。

警方調查，余某7日中午曾跟母親透露疑似工作、升遷不順遂，在房間內摔東西，甚至還遷怒母親，隨後就關在房內未出門，隔日清晨，余母從窗戶發現兒子倒地，才連忙通報警消到場，但余某臉已反黑、氣絕多時，警方了解，余某平日有小酌習慣，不過事發當天沒有喝酒。

鄭如意說，事務士工作主要負責接漁貨進拍賣場，以每年支薪點10點累計升遷，余某已升到二級年功三階，是該職務最高階。

鄭如意表示，魚市場的員工向心力強，余某未婚又與母親一起住，除每天晚間7點到凌晨1點、上班6小時，還主動爭取假日值班增加收入，雖較安靜、不多話，卻很老實、可靠，跟同事間感情好，得知噩耗時都很難過、不捨。