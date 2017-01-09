嘉義魚市場員工猝死 曾勇抗歹徒
2017-01-09 23:35
〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義魚市場一名45歲余姓事務士，8日凌晨被母親發現倒在房內猝死，家屬曾跟警方透露，余某猝死前天中午，曾疑因工作、升遷不順遂，在房間內摔東西發洩情緒，隨後就在房內未出來，檢警相驗，死因為心肌梗塞，家屬無異議；嘉義魚市場總經理鄭如意說，余某已升遷到最高階，且每天工時正常，最近還可能加薪，推論猝死與升遷應無關係。
鄭如意表示，去年余員考績甲等還獲嘉獎，而十幾年前，魚市場當時還在博愛路舊址，因市場還設有超市，歹徒覬覦超市收銀機金錢，有天持槍闖入，開了3槍，當時就是余員值班，他聽到槍聲還不害怕，放聲質問「是誰？」然後上前追趕，幸好巡邏警員趕抵及時制止，魚市場並無人員受傷跟損失。
警方調查，余某7日中午曾跟母親透露疑似工作、升遷不順遂，在房間內摔東西，甚至還遷怒母親，隨後就關在房內未出門，隔日清晨，余母從窗戶發現兒子倒地，才連忙通報警消到場，但余某臉已反黑、氣絕多時，警方了解，余某平日有小酌習慣，不過事發當天沒有喝酒。
鄭如意說，事務士工作主要負責接漁貨進拍賣場，以每年支薪點10點累計升遷，余某已升到二級年功三階，是該職務最高階。
鄭如意表示，魚市場的員工向心力強，余某未婚又與母親一起住，除每天晚間7點到凌晨1點、上班6小時，還主動爭取假日值班增加收入，雖較安靜、不多話，卻很老實、可靠，跟同事間感情好，得知噩耗時都很難過、不捨。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- （獨家）海倫清桃老公爆身份不實 自稱顧問結果是...
- 年輕公務員挺年改 向反對者下戰書
- 芝山岩小檔案
- 平日最擠捷運站 中山國中站竄位
- 劉若英巡演當敘舊 預告東京首唱
- 成棒》增菘瑋兄弟聯手 綺麗珊瑚挺進四強
- 【愛讀書】《我為你灑下月光：獻給被愛神附身的人》
- 《中日對照讀新聞》小池都知事、東京五輪メダル製作に携帯リサイクル－小池都知事回收舊手機製作東奧獎牌
- 流感疫情升溫？ 雲林10天爆3起
- 蔡過境休士頓 與川普團隊佛訥午餐會
- 日統被高鐵打敗 長程客運減班
- 山東教授貼文諷毛 記過被退休
- 台北》殯儀館回饋金 取消運用比率
- 抗癌小太陽 國中女撐病體顧同學
- 〈旅遊的滋味〉古今相容的薩格勒布
- 自由共和國》飯田將史／川普新政權下的習核心
- 融合佛教與法式風情─寮國龍坡邦
- 復出拍戲還要等5年 大S自嘲只能演熟女
- 陳菊的書法代筆高燕雪 10日在仁武分局揮毫贈春聯
- PIKO太郎連敗2曲 新歌再玩水果梗
- 馬尼拉150萬人朝聖「黑耶穌」 7500名警力防恐攻
- 明星走了 殺人鯨表演秀停了
- 地鐵罷工致公車站人滿為患 倫敦市長：沒必要！
- 車城蚊子泡腳池 亂花千萬公帑將成空
- 鹽埔漁港火燒船 五千萬付之一炬
- （影音）張智成馴貓有一套 不用零食靠這招
- 《華府觀察》台灣還要倚靠外電看天下？
- NBA》史上第一人！恩比德寫高效率鬼神紀錄
- 佛光普照？ 嘉義登山客目睹罕見圓彩虹
- 亂彈阿翔髮柔順 遭虧誤為田馥甄
- 沒拿到獎金 象牙海岸兵變
- 林瑞圖、潘懷宗都支持 柯P獲史上最高二備金
- 戴維斯連6役雙十 璞園狠打裕隆
- 郭靜分手療傷 挨虧「貴婦洗車」
- 農委會推高職農校策略聯盟 首發《Young農通訊》刊物
- 竹縣垃圾底渣難運用 求救中央支援及修法
- MLB》2016大聯盟火球年 這11位投手曾飆160公里
- 簽小聯盟約 川崎留小熊
- 施易男幫買塔位了心願 未料小明明跌倒驟逝
- 南方澳公幼僅剩2班 今年可望增班
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：嘉義魚市場員工猝死 曾勇抗歹徒
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分