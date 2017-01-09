翁啟惠讓浩鼎派員「進駐」中研院 檢方：離譜

2017-01-09 22:32

［記者黃捷／台北報導］浩鼎董事長張念慈為取得中研院「醣分子酵素合成法」專屬授權，兩度對時任中研院長翁啟惠行賄，翁更同意讓浩鼎技術員直接「進駐」中研院學習，無償使用研究材料，甚至帶走研究成果，讓承辦檢察官直呼離譜。

張原本打算發行技術新股一五○萬股，作為取得該技術的交換條件，雙方也達成協議，但因經濟部認有疑義，張為使浩鼎盡快上市，對外籌資，最後放棄以此方式行賄。

中研院於二○一二年八月卅一日上網公告徵求技術授權後，張與翁另達成協議，以三千張浩鼎股票為對價，換取該技術專屬授權。

翁收受浩鼎股票後，指示研究團隊成員與張妻名下潤雅公司（與浩鼎同辦公室）簽定專屬授權備忘錄，翁更在備忘錄中同意潤雅可派員「進駐」中研院學習技術，並將生產出的醣分子攜出中研院，無償供浩鼎使用。

檢察官指出，技術移轉應是由中研院指派研究員至被移轉公司，使用該公司資源、指導製作，翁同意讓外人進駐中研院，無償使用中研院的材料，還帶走價值不斐的研究成果，真的是「史無前例」。