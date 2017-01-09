| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 社會

中鋼興建中員工宿舍 今晚傳出火警

2017-01-09  22:26

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中鋼總部前鎮區興建中的員工宿舍，今晚7時30分傳出火警，警消初步研判起火點疑似13至15樓間，疑裝潢木板起火，火勢不斷悶燒，未傳出有人員傷亡。

這處大樓位在前鎮區復興、成功路口，距離中鋼總部不到百公尺，是中鋼正興建的宿舍，預計蓋到29樓，現在只蓋到15樓，原本預計明年底交屋。

中鋼表示，火警發生在E棟13至15樓間天井，將待火場鑑定原因，是否影響交屋有待評估。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中鋼 宿舍 火警
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鳳梨雞球
收藏✤咖哩料理50道
糖心蛋怎麼做？
煮一杯完美熱巧克力
轉寄

標題：中鋼興建中員工宿舍 今晚傳出火警


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月9日‧星期一‧丙申年臘月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.