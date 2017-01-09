中鋼興建中員工宿舍 今晚傳出火警

2017-01-09 22:26

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中鋼總部前鎮區興建中的員工宿舍，今晚7時30分傳出火警，警消初步研判起火點疑似13至15樓間，疑裝潢木板起火，火勢不斷悶燒，未傳出有人員傷亡。

這處大樓位在前鎮區復興、成功路口，距離中鋼總部不到百公尺，是中鋼正興建的宿舍，預計蓋到29樓，現在只蓋到15樓，原本預計明年底交屋。

中鋼表示，火警發生在E棟13至15樓間天井，將待火場鑑定原因，是否影響交屋有待評估。