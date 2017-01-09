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基隆潑汽油縱火燒妻案 兇嫌晚間落網

2017-01-09  22:07

〔記者吳昇儒、林嘉東／基隆報導〕53歲的陳姓男子今日上午到新豐街與李姓妻子談判未果，發生嚴重衝突，且拿汽油焚燒妻子，導致李女百分之30燒傷，目前仍有生命危險。

警方獲報後，調閱上百支監視器，鎖定陳男行蹤，晚間8時許在中正區將陳男緝捕到案。陳男表示拒絕夜間偵訊，警方於明日製作筆錄之後，再將他移送基隆地檢署法辦。

陳姓醋夫因懷疑分居的李姓妻子有「小王」，今日上午前新豐街巷弄中與妻子談判，雙方發生嚴重爭執。陳男拿汽油往妻子身上潑灑，並縱火燃燒。經鄰居搶救之後，李女暫保住一命，但是仍有生命危險。

基隆市警二分局偵查隊調閱監視器及查訪陳男親友，終於在中正區周邊道路發現陳男行蹤，晚間將他帶回。

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  • 李女送醫時上半身焦黑，傷勢嚴重。（記者吳昇儒翻攝）

    李女送醫時上半身焦黑，傷勢嚴重。（記者吳昇儒翻攝）

  • 現場遺留的打火機及裝有汽油的寶特瓶。（記者吳昇儒翻攝）

    現場遺留的打火機及裝有汽油的寶特瓶。（記者吳昇儒翻攝）

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