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跟蹤暗戀女子 男不聽勸阻被開罰1000元

2017-01-09  21:39

［記者王定傳／新北報導］新北市曾姓男子跟蹤暗戀的孔姓女子，警方依違反社會秩序維護法中的「無正當理由跟追他人，經勸阻不聽」處罰鍰1千；他提異議坦言喜歡孔女，但強調沒跟蹤，只是住在附近，出現在該處是憲法保障的自由。新北地院板橋簡易庭法官認為，他曾向警方坦言想追上去向孔女表白，裁定駁回。

據警方調查，曾男從去年8月24日起，陸續跟蹤孔女，即使孔女及其阿姨、同事勸阻，曾男仍不聽，害孔女擔心害怕，去年9月28日深夜，孔女又發現曾男跟蹤她回家，甚至在她家門前逗留，勸阻後仍不離開，因此報警。

警方處1千罰鍰，曾男不服向法院聲明異議，他雖坦言喜歡孔女，沒有一直追著孔女要電話，也沒有跟她說過話，未曾有傷害等舉動。他還說，自己是孔女鄰居，出現在孔女家門前是「憲法保障他的人身自由，是權利義務」。

曾男還指，他沒有絕無跟蹤，只有跟孔女爺爺、阿姨說話，未跟孔女說話；警員卻在未取得拘票情況下，強行拘捕、搜索，假借權力，剝奪他人行動自由。

法官認為，曾男雖否認跟蹤，但他在警詢時曾說：「我本想追上去跟孔小姐表達我喜歡她之意，等我追上去時....她右轉人就消失」等語，裁定駁回，仍可抗告。

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  • 新北市曾姓男子跟蹤暗戀的孔姓女子，警方依違反社會秩序維護法中的「無正當理由跟追他人，經勸阻不聽」處罰鍰1千。（情境照）

    新北市曾姓男子跟蹤暗戀的孔姓女子，警方依違反社會秩序維護法中的「無正當理由跟追他人，經勸阻不聽」處罰鍰1千。（情境照）

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