浩鼎案》轉讓股票給翁郁琇 檢認定尹衍樑不知行賄
2017-01-09 21:05
〔記者黃欣柏／台北報導〕浩鼎案爆發後，有週刊爆出翁啟惠女兒翁郁琇所擁有的3000張浩鼎股票，是來自潤泰集團總裁尹衍樑，但士林地檢署偵結指出，尹衍樑自認指示借錢給浩鼎董事長張念慈買浩鼎股票，並不知道股票是用來行賄，此外也查無其他涉案事證，因此未將其列為被告。
檢方調查，尹衍樑曾與其他原始股東合資，以集團旗下原弘、長春、匯弘等投資公司名義，從美國Optimer公司手上用每股1美元價格認購買回5萬9424張浩鼎股票，總計約為43%浩鼎股權，後來張念慈以技術股行賄翁啟惠的方案破局，即轉而向尹商借321萬元美金，由尹手上的中嘉公司直接匯到翁郁琇的海外帳戶中。
事後翁郁琇將這321萬元美金當成股款，從原弘及長春公司手上取得3000張浩鼎股票，張念慈另再指示大帳房張穗芬將321萬元美金匯還給尹衍樑，自此達成以3000張浩鼎股票行賄翁啟惠的不法目的。
檢方交叉比對證人及被告證詞後，認為在這筆交易中，尹衍樑只知道自己借錢給張念慈買股票，張念慈賣股後再把錢還給他，並不知道其中涉及行賄。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 澎湖2大懸案 警忙得焦頭爛額、當地人心惶惶
- 老公住院她車震 車牌洩姦情
- 認黨產案無實益 國民黨撤回「預防性不作為訴訟」
- 援交2高校女 狼辯不知未成年被檢打臉
- 史上首位中研院長被起訴！浩鼎案事件簿看這裡
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 台灣無感中國善意？ 網友神比喻被推爆
- 海倫清桃隱婚18年 越南新娘：真是丟人現眼
- 衡山指揮所「將軍桌」 4萬6拍出
- 春節近了 高雄百貨福袋年初一開賣
- 雲林喜迎燈會 邀新住民逗鬧熱
- 中職》獅借用崇明國中球場 「標哥」感謝陳峰民相挺
- 全國首套馬卡道族文化教材 屏東泰安國小登場
- 膝關節置換術 可改善退化性膝關節炎
- 鹽埔漁港火燒船 五千萬付之一炬
- SBL》裁判搶戲吹他T 讓籃球迷都怒了（影音）
- 落羽松私地提醒離園 遊客竟嗆「叭三小」
- 女星金球獎當史特龍千金的面 大開「肛門」玩笑挨轟
- 《制霸青春》結局哭慘 導演：青春就是有遺憾
- 羅冠聰返港遭毆 時力籲政府表態
- 馬偕醫院春節假期門診看這裡！
- 自由廣場》台大論文造假的殺傷力
- 夢幻機車牌 台東開放上網競標
- 遏止老舊車輛排污壞空氣 環保署將加倍開罰
- 和鄧小平外孫女婿合作投資 川普女婿惹議
- 退休警長為民除害 1年獵百頭山豬
- 中國恐怖毒氣村 竟從地圖消失了
- 遭罰+增提呆帳 兆豐金去年獲利大減3成
- 海倫清桃爆造假 管仁健：她只想擺脫「越南新娘」桎梏...
- 八隻土雞遭斷頸案 逮兇嫌鳳頭蒼鷹
- 小心假期效應症候群 兒虐、嬰兒窒息暴增
- 去年12月營收增2.14％ 英業達跳空站上季線
- 厲害！斷指泡機油1小時 佳里奇美醫院成功接回
- 巴勒斯坦人駕車 撞死以色列4軍人
- 綠悅去年合併營收69.23億元 年增11.3％
- 山東教授貼文諷毛 記過被退休
- 雪莉「激凸」火辣遊台 曬這款「戒指」想婚了
- 〈活動看板〉孩子不想上學
- 高球》TPGA年度頒獎 詹世昌獲選年度最佳球員
- 高市官派那瑪夏區長 地方點名拒他回鍋
- 中職》「傑尼獅」化身皮卡丘跳水 陳傑憲側空翻超帥
- （影音）助貧童過年加菜 周湯豪籲：別買專輯捐錢助人
- 電業法今協商 拚本週三讀
- 台灣保育類山羌卻在日本暴增 野外繁殖5萬頭
- 自由廣場》談蔣檔：台灣是託管地
- 曾宇謙挑戰自我 出新輯說心聲
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：浩鼎案》轉讓股票給翁郁琇 檢認定尹衍樑不知行賄
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分