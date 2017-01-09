| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 社會

浩鼎案》轉讓股票給翁郁琇 檢認定尹衍樑不知行賄

2017-01-09  21:05

〔記者黃欣柏／台北報導〕浩鼎案爆發後，有週刊爆出翁啟惠女兒翁郁琇所擁有的3000張浩鼎股票，是來自潤泰集團總裁尹衍樑，但士林地檢署偵結指出，尹衍樑自認指示借錢給浩鼎董事長張念慈買浩鼎股票，並不知道股票是用來行賄，此外也查無其他涉案事證，因此未將其列為被告。

檢方調查，尹衍樑曾與其他原始股東合資，以集團旗下原弘、長春、匯弘等投資公司名義，從美國Optimer公司手上用每股1美元價格認購買回5萬9424張浩鼎股票，總計約為43%浩鼎股權，後來張念慈以技術股行賄翁啟惠的方案破局，即轉而向尹商借321萬元美金，由尹手上的中嘉公司直接匯到翁郁琇的海外帳戶中。

事後翁郁琇將這321萬元美金當成股款，從原弘及長春公司手上取得3000張浩鼎股票，張念慈另再指示大帳房張穗芬將321萬元美金匯還給尹衍樑，自此達成以3000張浩鼎股票行賄翁啟惠的不法目的。

檢方交叉比對證人及被告證詞後，認為在這筆交易中，尹衍樑只知道自己借錢給張念慈買股票，張念慈賣股後再把錢還給他，並不知道其中涉及行賄。

廣告
  • 有週刊爆出翁啟惠女兒所擁有的浩鼎股票，是來自潤泰集團總裁尹衍樑（圖），但檢方指出，尹衍樑自認指示借錢給浩鼎董事長張念慈買浩鼎股票，並不知道股票是用來行賄。（資料照，記者陳志曲攝）

    有週刊爆出翁啟惠女兒所擁有的浩鼎股票，是來自潤泰集團總裁尹衍樑（圖），但檢方指出，尹衍樑自認指示借錢給浩鼎董事長張念慈買浩鼎股票，並不知道股票是用來行賄。（資料照，記者陳志曲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 尹衍樑 張念慈 浩鼎 浩鼎案 翁郁琇 行賄
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鳳梨雞球
收藏✤咖哩料理50道
糖心蛋怎麼做？
煮一杯完美熱巧克力
轉寄

標題：浩鼎案》轉讓股票給翁郁琇 檢認定尹衍樑不知行賄


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月9日‧星期一‧丙申年臘月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.