浩鼎案》轉讓股票給翁郁琇 檢認定尹衍樑不知行賄

2017-01-09 21:05

〔記者黃欣柏／台北報導〕浩鼎案爆發後，有週刊爆出翁啟惠女兒翁郁琇所擁有的3000張浩鼎股票，是來自潤泰集團總裁尹衍樑，但士林地檢署偵結指出，尹衍樑自認指示借錢給浩鼎董事長張念慈買浩鼎股票，並不知道股票是用來行賄，此外也查無其他涉案事證，因此未將其列為被告。

檢方調查，尹衍樑曾與其他原始股東合資，以集團旗下原弘、長春、匯弘等投資公司名義，從美國Optimer公司手上用每股1美元價格認購買回5萬9424張浩鼎股票，總計約為43%浩鼎股權，後來張念慈以技術股行賄翁啟惠的方案破局，即轉而向尹商借321萬元美金，由尹手上的中嘉公司直接匯到翁郁琇的海外帳戶中。

事後翁郁琇將這321萬元美金當成股款，從原弘及長春公司手上取得3000張浩鼎股票，張念慈另再指示大帳房張穗芬將321萬元美金匯還給尹衍樑，自此達成以3000張浩鼎股票行賄翁啟惠的不法目的。

檢方交叉比對證人及被告證詞後，認為在這筆交易中，尹衍樑只知道自己借錢給張念慈買股票，張念慈賣股後再把錢還給他，並不知道其中涉及行賄。