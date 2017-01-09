樹林火燒山 警消急赴灌救

2017-01-09 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕新北市樹林區大同山今晚間6時許傳出火燒山意外，大片草地不明原因起火，火勢迅速延燒，新北消防局據報，隨即調派大量人力前往灌救，目前警消人員仍在射水搶救當中。