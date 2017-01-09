| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 社會

中石化內鬼案 前總座依妨害營業秘密罪嫌起訴

2017-01-09  20:30

〔記者張慧雯／台北報導〕由中石化前總經理蔡錫津為首高階主管等8人竊取營業秘密犯罪乙案，經台灣苗栗地方法院檢察署及法務部調查局苗栗縣調查站偵辦，今（9）日苗栗地檢署公告以妨害營業秘密起訴蔡錫津等人。

中石化表示，威京總部集團全力支持並揪出公司內賊不法行徑提起公訴。對於檢調戮力協助企業內部肅貪，保障公司營業秘密免遭競爭對手不法使用，及維護公司數十萬股東權益之努力，中石化至為感謝。

中石化自2010年起導入由經濟部工業局所推動的『台灣智慧財產管理規範』（Taiwan Intellectual Property Management System ，TIPS）並通過驗證，建置智慧財產管理制度管理本公司專利研發、營業秘密資料，以降低因洩密案造成本公司所受的損害。

中石化解釋，本案確實是公司進行稽核及內部管理程序檢查與導正時發現異狀，主動將本案移送檢調單位處理，進而破獲前總經理及高階經理人串連竊取營業秘密的重大案件。

依檢調單位追查發現，前總經理蔡錫津等人在公司任職時候即勾串其特助陳錦佩、工程中心協理張英世、大陸事業部協理劉耀隆等高階經理人，透過職權聯合所屬林姓、葉姓、洪姓等工程技術人員竊取公司營業秘密，意圖提供予中國有關單位進行石化建廠規劃，並透過在台灣購買大祥化成化學公司，使用公司研發且正進行投產高值化化學產品，且擅自重製、竊取公司營業秘密甚而提供予其他第三人之背信不法行為，致公司營業秘密遭竊，損及公司競爭力。

廣告
  • 中石化前總經理蔡錫津今日遭苗栗地檢署以妨害營業秘密罪嫌起訴。（記者張慧雯攝）

    中石化前總經理蔡錫津今日遭苗栗地檢署以妨害營業秘密罪嫌起訴。（記者張慧雯攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中石化 內鬼 內鬼案 營業秘密罪 蔡錫津
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鳳梨雞球
收藏✤咖哩料理50道
糖心蛋怎麼做？
煮一杯完美熱巧克力
轉寄

標題：中石化內鬼案 前總座依妨害營業秘密罪嫌起訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月9日‧星期一‧丙申年臘月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.