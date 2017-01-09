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變態狼偷拍裙底 丈夫怒扯衣領扭送警局

2017-01-09  20:14

〔記者吳仁捷／新北報導〕一名妙齡女子到新北市板橋家樂福賣場，未料遭一名惡狼楊清文偷拍裙底，丈夫發現老婆求助，見狀當場大罵「色狼、偷拍」，當場揪住偷拍狼衣領，果然在他手機內發現偷拍女友的外觀照，伺機偷拍，被害人怒罵色狼變態，連同員工、警方將偷拍狼送辦。

29歲的妙齡女子與丈夫8日晚間到新北市家樂福賣場閒逛，49歲男子第二度拿手機靠近妙齡女，女子感到遭偷拍告知丈夫，丈夫為保護妻子，立即上前喝斥「你剛做了什麼」，楊嫌則支支吾吾，被害女子老公揪住楊嫌衣領，要楊嫌滑動手機，果然在他手機內發現偷拍穿短裙的妻子外觀照。

遭偷拍的女子花容失色，丈夫則要色狼說明為何偷拍，但他都說不出來，直到被送到警局，他才說出只是好奇、無聊，更讓被害人光火，警方則依妨礙秘密罪嫌，將偷拍狼送辦。

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  • 被害人丈夫怒揪偷拍狼楊清文，在他手機發現一張偷拍照。（記者吳仁捷翻攝）

    被害人丈夫怒揪偷拍狼楊清文，在他手機發現一張偷拍照。（記者吳仁捷翻攝）

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