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疑爭吵後槍殺同居人 涉案男子逃逸畫面曝光

疑似槍殺同居人的男子徒步逃逸。（記者曾健銘翻攝）

2017-01-09  19:58

〔記者曾健銘／新北報導〕32歲陳姓女子，今日中午12時許被發現太陽穴中彈，滿臉鮮血陳屍在新北市新莊區的出租套房，警方查訪住戶後發現，陳女在死亡前曾與男子發生激烈爭吵，懷疑有通緝罪嫌的同居人涉有重嫌，現在疑似行兇的同居人逃逸畫面也曝光。

畫面顯示，疑似涉案的男子為平頭，年約40多歲，其身穿黑衣短袖、黑色長褲，行兇過後手拿1只紙袋，一邊講電話、慢條斯理地走在新莊景德路，隨後搭計程車離開。

目前警方擴大調閱監視器畫面追查，詳細案情仍待犯嫌到案後才可釐清。

相關影音（民眾提供）

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相關關鍵字： 中彈 同居人 太陽穴 新莊命案 槍擊 畫面曝光 逃逸
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