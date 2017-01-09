最好的人體監視器！ 鄰居通報抓姦

2017-01-09 19:58

［記者王定傳／新北報導］新北市已婚蘇姓男子疑似偷情，帶著張姓女子到住處，蘇妻從人體監視器即鄰居口中得知此事，趕回抓姦，發現兩人衣衫不整，再查出丈夫曾傳LINE問張：「妳有高潮嗎？」等語，怒告妨害家庭並離婚；新北地檢署認為並未發現有性器接合的證據，處分不起訴。

去年7月4日，蘇妻因接獲鄰居通報指她丈夫帶著女人回家，趕緊返回「抓猴」，開門見丈夫沒穿上衣、只穿褲子，張女拿棉被遮掩，表情不知所措，且搜出衛生棉、衛生紙團，怒告兩人並與丈夫離婚。

蘇妻另提出兩人鹹濕LINE對話記錄，如蘇男問說：「我那天表現還可以嗎？」、「妳有高潮嗎？」、「妳技巧太厲害」、「動快一點更舒服」等語。

檢方偵辦時，張男辯稱兩人只是網友關係，前一晚因為打麻將玩太晚，隔天又要上班，才帶張女回住處盥洗，至於LINE對話，只是玩笑話；張女也附和蘇男說法，衛生棉則是盥洗時換下來，衛生紙團並未使用。

檢方認為，現場發現的衛生紙團及衛生棉經藍光手電筒、濾光鏡照射後，沒有螢光反應，排除上面留有精液，且蘇妻也坦承沒有證據證明當天有發生性行為，至於鹹濕對話只能證明兩人私交匪淺，有逾越一般朋友分際等情形，無法證明有嘿咻，處分不起訴。