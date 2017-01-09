| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
浩鼎案》遭依貪汙罪起訴 翁啟惠：震驚與憤怒 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 社會

最好的人體監視器！ 鄰居通報抓姦

2017-01-09  19:58

［記者王定傳／新北報導］新北市已婚蘇姓男子疑似偷情，帶著張姓女子到住處，蘇妻從人體監視器即鄰居口中得知此事，趕回抓姦，發現兩人衣衫不整，再查出丈夫曾傳LINE問張：「妳有高潮嗎？」等語，怒告妨害家庭並離婚；新北地檢署認為並未發現有性器接合的證據，處分不起訴。

去年7月4日，蘇妻因接獲鄰居通報指她丈夫帶著女人回家，趕緊返回「抓猴」，開門見丈夫沒穿上衣、只穿褲子，張女拿棉被遮掩，表情不知所措，且搜出衛生棉、衛生紙團，怒告兩人並與丈夫離婚。

蘇妻另提出兩人鹹濕LINE對話記錄，如蘇男問說：「我那天表現還可以嗎？」、「妳有高潮嗎？」、「妳技巧太厲害」、「動快一點更舒服」等語。

檢方偵辦時，張男辯稱兩人只是網友關係，前一晚因為打麻將玩太晚，隔天又要上班，才帶張女回住處盥洗，至於LINE對話，只是玩笑話；張女也附和蘇男說法，衛生棉則是盥洗時換下來，衛生紙團並未使用。

檢方認為，現場發現的衛生紙團及衛生棉經藍光手電筒、濾光鏡照射後，沒有螢光反應，排除上面留有精液，且蘇妻也坦承沒有證據證明當天有發生性行為，至於鹹濕對話只能證明兩人私交匪淺，有逾越一般朋友分際等情形，無法證明有嘿咻，處分不起訴。

廣告
  • 新北市已婚蘇姓男子疑似偷情，帶著張姓女子到住處，蘇妻從人體監視器即鄰居口中得知此事，趕回抓姦。（情境照）

    新北市已婚蘇姓男子疑似偷情，帶著張姓女子到住處，蘇妻從人體監視器即鄰居口中得知此事，趕回抓姦。（情境照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 偷情 抓姦 監視器 通報 鄰居
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鳳梨雞球
收藏✤咖哩料理50道
糖心蛋怎麼做？
煮一杯完美熱巧克力
轉寄

標題：最好的人體監視器！ 鄰居通報抓姦


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月9日‧星期一‧丙申年臘月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.