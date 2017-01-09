看準老闆行動不便 毒蟲搶走8萬金飾
2017-01-09 20:09
〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市中華路上一家銀樓今日下午4時30分有一名年約20歲的男子持一疊鈔票進入店內，向老闆表示，要購買金飾送給4名兄弟，預算大約8萬元。老闆不疑有他，拿出3條金項鍊及一枚金墜子供男子挑選。犯嫌見店主人行動不便，伸手搶走項鍊及金墜，奪門而出，逃逸無蹤。店家立刻撥打110報案，警方目前已鎖定轄區內一名毒品人口，全力緝查當中。
警方初步調查，犯嫌特別鎖定中華路上一間家庭式的銀樓，假意進內挑選，還和老闆有說有笑，降低店家戒心，看準顧店的老闆行動不便將金飾搶走，老闆走出櫃檯求援，但附近店家剛好都在休息，準備17時開店，根本不知道有人搶銀樓，老闆只好打電話向警方求援。
據悉，銀樓距離派出所只有短短不到200公尺，但竊嫌卻十分大膽抓了就跑，而且熟知地形，加上銀樓提供的監視器畫面，已經鎖定特定對象追緝。
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