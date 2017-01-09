鼎興詐貸案 華泰銀副理20萬元交保

2017-01-09 19:08

〔記者謝君臨／台北報導〕檢調偵辦「鼎興牙材商」詐貸逾37億元案，日前依違反《銀行法》等罪，起訴鼎興負責人何宗英、財務主管江美玉，以及牙醫師等18人，至於相關銀行放貸予鼎興涉違《銀行法》關係人交易部分，檢調仍持續偵辦中；今天下午，台北地檢署約談華泰銀行副理盧政忠，訊後依涉違《銀行法》諭令盧20萬元交保

盧政忠原為華泰銀行營業部協理，現為副理，檢方今以被告身分約談盧男，另傳喚2名證人協助釐清案情，對於偵查內容，檢方均三緘其口，不漏口風。

檢調偵辦銀行放貸予鼎興部分，日前已約談華南銀代理總經理賴明佑、永豐銀總經理張晋源、工銀董事長駱錦明等人，訊後依涉違《銀行法》，諭令賴、張各以500萬、300萬元交保，駱錦明則獲請回；據統計，永豐銀、華南銀、工銀租賃放貸給鼎興高達14億多元。

檢調調查，97年鼎興因發生資金缺口，何宗英、江美玉等人透過多家紙上公司與熟識的牙醫診所進行假交易，再拿牙醫診所開立向鼎興購買牙材的合約及支票，向9家銀行、4家租賃公司詐貸322次，詐貸金額逾37億7000萬元；去年7月，何宗英及鼎興集團的支存帳戶陸續跳票，才讓全案爆發。