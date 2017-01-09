力挺警消！早餐店老闆霸氣招待「呷免驚」

2017-01-09 20:43

〔即時新聞／綜合報導〕日前台北市有兩位消防員將病患送醫後，在救護車上用餐，遭民眾以「觀感不佳」為由提出檢舉，要求市府查明督導改善；消息曝光後卻引爆網友眾怒，在臉書發動串聯力挺消防人員。新北市板橋笑咪咪三文治早餐店連姓老闆今天更在臉書貼文表示，只要穿著警消制服並出示服務證，一律由早餐店免費招待吃到飽，力挺警消人員不遺餘力。

根據「聯合報」報導，在新北市板橋雙十路上開早餐店的連姓老闆，因看到日前警消人員在車上用餐遭民眾檢舉，由於剛好有朋友是警消人員，熟知警、消工作習性，只要遇到突發狀況，可能一整天都無法好好休息、用餐，遭檢舉的2名消防員一定是餓到受不了，才會在救護車內吃東西果腹。

連老闆認為善良與寬容是台灣能夠持續走下去的動力，便在臉書上貼文表示，從即日起到1/27（除夕）凡穿著警消制服以及出示警消人員服務證，笑咪咪三文治店裡吃到飽！所有餐費小弟買單！笑咪咪向警消兄弟姐妹們致敬！