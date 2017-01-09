學這個很有用！東區街頭百名「跪」姐跪CPR

2017-01-09 22:01

〔記者姚岳宏／台北報導〕歲末年終大家都出來採買年貨，為讓百貨商場等人潮眾多場所更安全，台北市消防局第二大隊大安中隊今天在SOGO忠孝館前廣場，舉辦百人學習CPR活動，透過一對一教學與實際操作，讓櫃姐們學習正確的急救與觀念，遇緊急狀況才不會驚慌失措。

由於人命關天，櫃姐報名學習很踴躍，現場消防人員先教導她們廣大群眾都能迅速實施的心肺復甦術口訣「叫叫CD」，並利用「安妮」現場施作，第一個步驟「叫」是檢查傷者是否有意識；接著「叫」是請附近人員打119支援及拿AED救援；C是指持續循環進行胸部按壓，並告知按壓口訣「用力壓、快快壓、胸回彈、莫中斷」；D是指盡早進行電擊。接著進行分組實地操作演練，「櫃姐」真的都變「跪姐」，莫不卯盡全力跪在地上實地學習操作。

消防局指出，除儘早施作心肺復甦術CPR外，關鍵還有AED電擊，目前台北市正積極推廣在公共場所設置AED（自動體外心臟去顫器），若能在患者發病的1分鐘內，立即給予心臟電擊，使病患回復正常心跳的成功率可達90％；若能在發病後的5分鐘內進行心臟電擊，成功率至少也有50％。

此外，依據緊急救護統計資料顯示，突發性呼吸心跳停止的人，有立即接受旁觀者CPR的存活率是沒有旁觀者CPR的2倍。「CPR急救技能學上手，搶救生命不失手」，消防局盼全民習得CPR急救技能，如遇有突發狀況時，才能在最短時間給予患者正確的處置，挽救其生命。