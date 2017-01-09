馬公5女集體燒炭自殺案 檢警縮小範圍偵辦
2017-01-09 18:40
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〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公5女燒炭自殺案，至今已造成3死慘劇，檢警調查已確知木炭及膠帶，由2位已往生母親之一購買，但動機為何？仍有待已清醒的陳家長女開口解謎，其他膠帶指紋、藥物反應也是重要佐證之一，才能釐清是加工自殺還是殺人重罪。
6日晚間發生的馬公民宅5女燒炭集體自殺案，經營鐵工廠的蔡姓男子，娶了陳姓員工的妹妹，2家人同住在陳姓員工的2層樓透天厝，蔡陳2人結束工作返家，發現家中門窗緊閉反鎖，心覺有異，破門而入赫然發現2樓儲藏室5女燒炭自殺，至今已傳出陳姓屋主次女陳鈺芹〈18歲〉、妻子王來匏〈55歲〉、妹妹蔡陳秋月〈54歲〉姑嫂都宣告不治死亡，另兩人蔡家女兒及陳家長女則仍與死神拔河中。
由於陳家長女是首位被拖出救援，因此恢復情況良好，目前傳出清醒，能依護理人員指示抬手抬腳，但因插管暫時無法製作筆錄，警方將靜待醫院通知，移入普通病房就立即偵訊，釐清相關疑點；但根據鄰居及同學表示，陳家長女個性相當封閉，上下學都要母親陪同，是否願如實回答？成為解開謎團的關鍵。
另外，檢警查出的木炭與膠帶，是2位往生母親之一前往五金行購買，研判應是長輩攜同晚輩共赴黃泉，由現場開封3雙塑膠手套驗證，應至少有3人同意燒炭，其中是否有人不願意，藥物檢驗就是關鍵，若驗出可能涉及殺人重罪，因此膠帶上斷痕處多枚指紋，究竟有幾人參與就是重要佐證，外界都在等答案。
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