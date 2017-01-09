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冒用前妻身分 偷情夫竟向小三A賠償金

2017-01-09  19:34

［記者王定傳／新北報導］劉姓男子婚後與鄭姓小三偷情，沈姓髮妻發現後求償訴離，法院判劉、鄭兩人賠償20萬元，劉還要負擔離婚後每月9千元的子女扶養費，不料劉竟冒用前妻名義發存證信函給小三，要求小三按月支付這9千元，鄭女付了3期才知受騙，新北地院依偽造文書罪，判劉男4個月徒刑，可上訴。

據查，102年7月間，沈女報警赴鄭女住處抓姦，發現丈夫躺在床上，身上有蓋棉被，但沒穿任何衣物，鄭女則穿細肩帶無袖家居服，下半身沒穿內褲，坐在劉男身旁，沈女氣炸求償100萬元，法官認為2人已逾一般正常男女交誼關係，判賠20萬元。

沈女另提離婚訴訟，也獲判准，並要劉男負擔每月9千元的子女扶養費，劉男不願支付，竟於前年10月2日，冒用沈女名義發出存證信函給鄭女，要求提出賠償20萬元還款計畫書，並留下他以沈女名義申請的電子信箱。

鄭女回信，劉男仍繼續假扮沈女，要求鄭女每月10日前匯款9千元到沈女帳戶內，鄭女摸摸鼻子照辦，從前年11月至去年1月連續3期付款，沈女因遲遲沒有收到20萬元賠償，發出真正的存證信函給鄭女，才知受騙並提告。

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  • 劉男婚後與鄭姓小三偷情，被發現後求償訴離，每月要付9千元子女扶養費，不料劉竟冒用前妻名義發存證信函給小三，要求小三支付這筆錢。（情境照）

    劉男婚後與鄭姓小三偷情，被發現後求償訴離，每月要付9千元子女扶養費，不料劉竟冒用前妻名義發存證信函給小三，要求小三支付這筆錢。（情境照）

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