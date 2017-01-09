高雄焚化廠爐爆案 1廠商聲押獲准、2人交保
〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市環保局南區資源回收廠焚化廠上月初發生爐爆，損失749萬餘元。高雄地檢署獲報展開偵辦，查出生產自黏標籤與電子膠帶的南投冠好公司為節省成本，將易燃的甲苯事業廢棄物交給不具「甲級」合格清運資格的鳳山璞石公司處理，並不實申報為其他事業廢棄物，逕自送往南區焚化爐過磅焚燒，引發爐爆。冠好楊姓負責人今天遭檢方聲押獲准！
另有冠好公司簡姓經理30萬元交保、璞石公司梁姓負責人50萬元交保。全案依違反事業廢棄物清理法擴大偵辦中。
高雄市南區資源回收廠焚化爐，去（105）年12月2日晚間發生爐爆大火，造成焚化爐受損，雄檢獲高市府環保局通報後，立即指派主任檢察官李宛凌、檢察官童志曜指揮保七總隊第三大隊第三中隊組成專案小組偵辦，經採取「以車追人」方式清查。
專案小組發現，南投冠好公司楊姓負責人、簡姓經理涉嫌明知該公司生產各種自黏標籤及電子膠帶過程中，會產生廢甲苯與黏膠混合而閃火點小於攝氏溫度60度之易燃性事業廢棄物之有害事業廢棄物，依法應委託具「甲級」事業廢棄物清除處理許可之機構清除、處理，竟為節省清除費用，於104年11月間起，由簡姓經理多次將該公司之有害事業廢棄物交予不具合法事業廢棄物清除處理許可之璞石公司清除、處理。
其中，璞石公司梁姓實際負責人於105年12月2日指示不知情之司機駕駛該公司所屬大貨車，自該公司位在小港區私設之儲存場內，清運冠好公司以太空袋包裝之有害事業廢棄物前往南區焚化廠焚燒處理，並於南區焚化廠過磅時，不實申報係其他公司之廢棄物，焚化廠工作人員因無法察覺，同意其進場焚燒，致該廠2號焚化爐於當日17時11分許，發生爐爆及火災後燒毀。初估南區焚化廠財物損失高達749萬餘元。
雄檢國土環保兼企業犯罪專組主任檢察官李宛凌、檢察官童志曜、莊玲如前天帶檢事官、保七總隊第三大隊第三中隊會同高市環保局、行政院環保署南區環境督察大隊及中區環境督察大隊等單位，前天分赴南投縣南投市之冠好公司、高雄市鳳山區璞石公司及該公司之私設儲存場，帶回楊姓被告等5人及證人2人。
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標題：高雄焚化廠爐爆案 1廠商聲押獲准、2人交保
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