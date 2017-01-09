紐約來台情侶租霸辱台灣人 網：淑晶才能治

2017-01-09 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕一名陳先生在臉書社團《爆料公社》上爆料遇到租霸，還是來自美國紐約的租霸。陳先生分租雅房給外國旅客，卻有一組來自紐約的室友，不只偷室友東西，還在地上抹經血，更用英文寫下「台灣人真可恥」。

陳先生發文表示，日前分租一間板橋的雅房給一對紐約來台的情侶，沒想到這對情侶生活習慣令人咋舌，用過的鍋子放三週不洗，還拿室友東西，並在陽台上噴漆，只為了要經營自己的youtube影音平台。

紐約情侶住在這裡2個半月，其中更發生許多荒謬的事，「地板都是經血、衣櫃當食物櫃、對室友媽媽咆嘯，只因為她不懂英文。」最後其他室友自掏腰包給他們租金跟押金請走他們，離開前卻留下好幾包垃圾，更在桌上留言給下個室友「你會恨這個地方，台灣人很可恥」。

陳先生認為，為了生活他可以忍，但污辱台灣人他不能忍。網友看完紛紛表示，「只有淑晶才能治租霸了」、「據說是幼稚園的老師」、「準備好所有證據，傳給CNN吧！」、「原來人渣不分國籍」。