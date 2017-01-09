偷拍人妻裙底怕被打？ 嫌犯求：我們直接去派出所

2017-01-09 19:36

〔即時新聞／綜合報導〕板橋一名楊姓嫌犯，在家樂福用手機偷拍人妻裙底風光，當場遭對方老公識破，抓住他衣領將他按壓在樓梯間，並大聲質問楊男為什麼要這麼做，只見楊男似乎覺得在大庭廣眾下很尷尬，頻頻要求進派出所談，不願繼續待在賣場內，事後警方到場處理，發現楊男手機內還有其他多位女性的裙底照，全案已交由警方處理。

一名人夫私訊《爆料公社》，表示自己與太太昨（8）日逛家樂福時，一位形跡可疑的男子靠近自己的太太，當下就覺得有點不太對勁，殊不知該名男子二度持手機偷拍太太的裙底，手機還碰到太太身體，該位人夫發現後怒不可遏，將這位男子當場扣押至樓梯間盤問。

事後這名偷拍男子被人夫逮住後畏畏縮縮的道歉，並說自己「不是故意的」，讓人夫傻眼怒斥：「不是故意的拿手機出來拍？！」，事後男子似乎在大庭廣眾下被逼問感到尷尬不已，要求離開賣場，進派出所談，並保證自己不會逃跑。

最後警方到達現場，查出該位偷拍男子為現年49歲的楊男，並在他手機內查獲其他多位女性的裙底照片，全案已交由警方處理。

不少網友留言：「死變態，應該先打一頓再說」、「被抓還廢話一堆…真的是…」、「還知道在大廳廣眾下丟臉？那為何還要做這種變態事情？」、「有這麼缺嗎？市場就一堆賣內衣褲的，要看不會去市場買幾套回家慢慢看」、「這種衣冠禽獸太多了，防不勝防，就算是現行犯頂多是去警局坐一下還不是大搖大擺走出來，法律對他們來說像屁一樣」