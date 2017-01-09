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法院公證租屋不敵建商買地？律師：租屋的不是地主

屏東市知名麒豐茶行因土地糾紛將被迫搬遷。（記者葉永騫攝）

2017-01-09  19:54

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市知名店家麒豐茶行租屋時曾向法院公證，沒想到地主爆發土地糾紛，建商買走土地後提出拆屋還地訴訟，法院判決要搬遷，今天下午法院行政官等人前往勘查，老板娘劉麗琴難過的說，法院的公證也不一定是保障，律師藍庭光表示，租屋者不一定是地主，才會出現這種情況。

在屏東市經營長達16年位於屏東高工旁的麒豐茶行，因為地主爆發土地糾紛，造成租屋給茶行的陳姓姪子與向叔叔購買土地的建商進行爭議，建商告上法院要求拆屋還地，日前屏東地院判決建商勝訴得假執行，使得租屋時曾向屏東地方法院公證的麒豐茶行也被迫要搬遷，今天下午屏東地院行政官會同地政人員、建商律師藍庭光、陳姓地主代表到現場勘查，進行假執行強制拆除的準備，讓茶行老板娘劉麗琴相當的無奈，質疑沒錢的就要被欺凌嗎？

劉麗琴說，她們一家9口都住在一起，上有91歲行動不便的老母、下有一歲的小孫子，她與陳姓地主原本簽長約租期到110年，後來因陳姓地主將權益讓給前妻，引發爭議，她為求減少紛爭租屋時特別到法院公證，沒想到又爆發陳姓地主與叔叔爭產，叔叔把土地賣給建商，雖然官司一審判決建商勝利，但是陳姓地主仍在上訴，建商向法院缴交300多萬元進行假執行，準備強制拆屋還地，陳姓地主及她沒有上千萬元提出反假執行，只能任由拆屋的程序繼續下去，被迫要搬離，現在農曆春節來臨，全家得擔心害怕被拆除，根本無法安居樂業。

律師藍庭光表示，租屋者不一定是地主，所以法院租屋如果不是地主所為，公證是無法約束的，他很同情茶行的處境，只能盡力協調。

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  • 法院事務官會同相關人員到現場勘查。（記者葉永騫攝）

    法院事務官會同相關人員到現場勘查。（記者葉永騫攝）

  • 法院人員及律師現勘後協調相關拆除事宜。（記者葉永騫攝）

    法院人員及律師現勘後協調相關拆除事宜。（記者葉永騫攝）

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