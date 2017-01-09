浩鼎案》翁啟惠沒介入合約談判 收Optimer捐款不違法

2017-01-09 18:44

〔記者黃欣柏／台北報導〕檢調偵辦浩鼎案過程中，另懷疑翁啟惠曾在美國Optimer公司意欲與中研院合作之際，要求Optimer公司捐款資助其私人實驗室「Scripps」，行為涉及貪汙；但士林地檢署今指出，翁啟惠並未涉入Optimer公司與中研院之間的合約談判，無收賄之客觀犯行及主觀犯意，並不構成收賄。

檢方指出，Optimer公司早在與中研院洽談合作之初，就知道Scripps實驗室將參與合作，並編列經費由翁啟惠分配使用，事後雖曾透過電子郵件表達疑慮，但主要是擔心優先承買權問題，而不是沒有捐款意願。

此外，翁啟惠在Optimer公司捐款後，也只是將雙方合作草約交給中研院公共事務組主任梁啟銘審核，並未以院長身分指示如何處理，檢方認為，依現有事證難以證明翁有收賄犯行及犯意，因此此部分不予起訴。