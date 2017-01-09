兩派人馬爭老大 亮槍叫囂

2017-01-09 19:32

〔記者廖淑玲／雲林報導〕李姓男子疑與人糾紛爭當老大，向友人借來槍枝，昨天凌晨在虎尾鎮林森路二段436巷與另一方人馬衝突還持槍叫囂，附近住戶報警處理，警方趕到時將李男等人當場逮捕，查扣槍枝1把及4顆子彈。

昨天凌晨警方接獲報案，指稱有人持槍鬧事，虎尾警分局虎尾派出所員警蔡明紘等人趕到現場，只發現李姓男子及另一名李姓男子、林姓女子，對方人馬早就一哄而散，並在李男的自小客車內查扣改造的槍彈及安非他命、K他命等毒品。

警方調查，21歲的李男供稱，因與人有嫌隙，向友人借來槍彈壯膽準備尋仇，昨天凌晨發現對方人馬才會大起衝突，結果反而被逮捕。

訊後，警方今天將李男等3人依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送，並追查槍彈來源。