反年金改革群眾拉扯害受傷 綠黨執委鄧宇佑提告
2017-01-09 17:46
〔記者黃良傑／高雄報導〕代表綠黨參加年金改革座談會執委鄧宇佑，因未抽中發言籤先行離席，在場外遭遇2名穿國旗T女子拉扯，鄧男今日檢具傷單告2女強制、傷害罪，並召開「譴責暴力、公平分配」記者會，警方回應當時曾隔開雙方，請鄧代表先離開，今天受理提告鎖定2女涉嫌。
綠黨高雄黨部執委鄧宇佑（25歲）8日代表綠黨與勞工入場參加年改會，順利進入會場表達政府不重視勞工退休的生活，繳交紙本意見書後步出管制區，遭多名抗議民眾阻擋，掀外套嗆「你是綠黨！為何綠黨可以入場，是不是民進黨的側應」、「你懂什麼改革」。
鄧表示當時回對方「有話好說」、「不要暴力相向」，但對方不理會，更多群眾衝過來嘶吼並拉扯，他求助警方歷經數分鐘後，才有警員過來拉開群眾，卻質疑他為何不趕快跑，當成功脫困躲到暗巷，透過網路求助友人，幾位警官趕來協助備案，今天檢具傷單正式提告。
鹽埕偵查隊長羅時強表示，警方發現衝突立即上前排除、隔離、蒐證，為避免有人藉端滋擾或追打被害人，請鄧男儘快離開，同時將對方阻隔於現場，被害人事後由新興警方護送到七賢所備案，當時表示暫不提傷害告訴。
鄧宇佑的脖子、肩胛骨挫、拉傷，他今午檢具傷單正式提告，警方調閱蒐證畫面供指認，已指認出2名穿國旗裝的王姓女子涉案，警方將傳訊到案，羅時強表示，案發當時全程均依規定積極處理，同時呼籲關心年金改革的國人應理性討論，不可有任何暴力行為。
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