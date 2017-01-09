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這未來女警正到爆 網友通通想犯罪

亮麗女警讓PTT鄉民都被迷倒。（圖擷自PTT）

2017-01-09  17:26

〔即時新聞／綜合報導〕PTT表特版最近出現1名轟動鄉民的未來女警，她似乎是今年考上警察特考剛去受訓的女孩，她的外表讓網友癡迷，有人開玩笑地說以後犯罪率應該會上升，因為大家都想被她逮捕。

有鄉民在表特版分享這名未來女警的多張相片，其中有她受訓期間身穿制服的照片，嬌美可人的外表讓人差點忘了她的警察身分。女孩平常的生活照也讓鄉民凍未條，因為不僅會露美腿，還穿上比基尼秀身材，使得鄉民紛紛噴鼻血。

而也有許多網友質疑這樣的女孩是否能通過體能測驗，但從她Instagram與友人的對話來看，她似乎已在受訓中，還有人透露她的男友也是警察。

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  • 女警的長腿勾走鄉民的心。（圖擷自PTT）

    女警的長腿勾走鄉民的心。（圖擷自PTT）

  • 這張讓鄉民通通暴動了。（圖擷自PTT）

    這張讓鄉民通通暴動了。（圖擷自PTT）

  • 最近女警將頭髮剪短。（圖擷自Instagram）

    最近女警將頭髮剪短。（圖擷自Instagram）

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