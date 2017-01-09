浩鼎案》蔡瀛陽是浩鼎大股東？ 士檢：未查出任何不法

2017-01-09 20:22

〔記者黃欣柏／台北報導〕浩鼎案今日偵結，包括董事長張念慈等5名浩鼎高層被依違反《證券交易法》起訴，另張念慈與前中研院院長翁啟惠也各被依違反《貪污治罪條例》起訴，至於過去被指是浩鼎大股東的總統蔡英文胞兄蔡瀛陽，士林地檢署今指出，並未查出蔡有任何不法。

在浩鼎案爆發後，蔡瀛陽主導的「富鈦投資」也被指是浩鼎前十大股東之一，當時富鈦投資為消除外界疑慮，曾委託律師發布聲明，表示浩鼎股票悉數交付信託，並會在1年內以不影響市場的方式全權處分出清。

士檢襄閱陳錫柱稍早受訪指出，蔡瀛陽部分並未查出不法，主要是因蔡瀛陽並未參與新藥臨床試驗，也跟得知重大內線消息的浩鼎高層無往來紀錄。